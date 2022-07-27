Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye'ye gelecek Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişilerin Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçişi amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ve transit geçiş amaçlı seyahatlere kısmi vize muafiyeti sağlandı.

90 GÜNLÜK MUAFİYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, “Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği belirtildi.

Son yayımlanan turizm istatistiklerine göre mayısta Bulgaristan Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci oldu. Mayıs ayında Türkiye’ye toplam 57 bin 874 Bulgar turist gelmişti.

TL DEĞER KAYBEDİNCE BULGARLAR TÜRKİYE’YE AKIN ETTİ

Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesi nedeniyle son 1 yılda Bulgarlar Türkiye’ye adeta akın etti. Bulgarların sınır şehri olan Edirne’de alışverişlerini yaptığı görüntüler de son bir yıl içinde medyaya yansıdı.

Bugün itibarıyla 1 Bulgar levası 9,27 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Son 1 yılda TL leva karşısında yaklaşık 80 değer kaybetti.

İlginizi Çekebilir Korkut Boratav'dan döviz krizi uyarısı: Mevcut durum en fazla birkaç ay daha sürdürülebilir

İlginizi Çekebilir Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: Bulgar sınırında 6 saat