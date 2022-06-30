Bursa’da simidin fiyatı 5 lira oldu
Bursa'da 4 lira olan 100 gram simidin fiyatı 5 liraya yükseldi. Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, "Bu zam değil güncelleme. Bu şartlarda simidin 10 lira olmadığına dua edelim. Sırf esnafımız kepenk kapatmasın diye yaptık" dedi.
Dar gelirlilerin öğünü simide Bursa’da zam yapıldı. 4 liradan satılan 100 gram simidin fiyatı 5 liraya yükseldi.
“ESNAF KEPENK KAPATMASIN DİYE GÜNCELLEME YAPTIK”
Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, “Bu zam değil güncelleme. Bu şartlarda simidin 10 lira olmadığına dua edelim. Susamın fiyatı olmuş 48 lira. Unun çuvalı olmuş 630 lira. Elektriği, doğalgazı, asgarî ücreti var. Bunların hepsi maliyet. Esnafımız çok zor durumda. Sırf kepenk kapatmasın diye fiyatı güncelledik” ifadelerini kullandı.
Yeni listede, 100 gram normal simidin fiyatı 4 liradan 5 liraya, tereyağlı simidin fiyatı ise 4,5 liradan 6 liraya yükseldi.