DİSK: Çalışabilir nüfusun sadece üçte biri istihdamda

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden hareketle hesapladığı Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam oranı yılın çeyreğinde yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. Yani çalışabilir durumda olan yaklaşık her 3 kişiden sadece biri istihdamda.

İsmail AKIN

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işsizlik ve istihdamın görünümü (2022 1. çeyrek) araştırma bülteni yayımlandı. Bültene göre; Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) sadece 20,8 milyon.

2022 1. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8,3 milyonu aştı. Her 100 kadından 18’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41. Her iki genç kadından biri işsiz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 1. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 16 Mayıs 2022’de yayımlandı. TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2021 1. çeyrek ile 2022 1. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 2 milyon 183 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam sayısı 2022 1. çeyreğinde 29 milyon 964 bin olarak açıklandı.

‘ALTERNATİF HESAPLARA İHTİYAÇ VAR’

2022 1. çeyreğinde yüzde 43,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranını ise 2,7 puanlık artışla yüzde 46,6 olarak açıkladı

DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden hareketle yayınladığı analizde istihdam verilerinin tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermediği, bu nedenle alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç olduğu belirtildi.

DİSK İSTİHDAM ORANINI YÜZDE 32,5 BULDU

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2022 1. çeyrekte yüzde 46,6 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 29,5 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 18,1 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 64 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 47,1 olarak hesaplandı.

Rapordan önce çıkan çarpıcı bulgular ise şöyle oldu:

Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) sadece 20,8 milyon.

Çalışma çağındaki 64 milyon kişinin sadece 20,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Yani çalışabilir her on kişiden yaklaşık 3’ü istihdamda.

2022 1. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8,3 milyonu aştı.

Her 100 kadından 18'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda.

Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41.

Her iki genç kadından biri işsiz.

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