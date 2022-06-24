Çalışma Bakanı’ndan ara zam ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını, emekliler ve çalışan işçilerle ilgili de düzenleme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Artan enflasyonun alım gücünü eritmesi nedeniyle çalışanların gözü kulağı yetkililerin ara zam açıklamalarında. Konu ile ilgili açıklama yapan Bilgin, enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapılacağını, Sadece kamu çalışanları ve emekliler için değil çalışan işçilerle ilgili de düzenleme yapılacağını duyurdu.

ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Bilgin’in açıklamaları şöyle:

“Biz yüzde 50’nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.

Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40… Ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarına zam yapacağız. Sadece kamu çalışanları ve emekliler için değil çalışan çalışan ve emekli işçilerle ilgili de düzenleme yapacağız.

GELECEK HAFTA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Bilgin ayrıca önceki hafta işçi sendikalarıyla, bu sabah da işveren sendikalarıyla görüştüğünü açıkladı. Bilgin konu ile ilgili “Çalışmalar tamamlandığında gelecek hafta başında ya da ortasında kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.