Çalışma Bakanı’ndan EYT mesajı: Önümüzdeki günlerde açıklanacak

Geçen hafta yaptığı bir açıklamada EYT ile ilgili bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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Bursa’da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bilgin, “Türkiye’nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600’de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim” dedi.

Bilgin, geçen hafta emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözebilmek adına bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıklamıştı.

‘ENFLASYON YÜZDE 80’LERE ULAŞTI’

Öte yandan, bir başka sorunun da enflasyon olduğunu söyleyen Bilgin, “Enflasyon son yıllarda şahit olmadığımız bir orana, yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur” dedi.

“Dünya'nın başka ülkelerinde enflasyon yüzde 10, yüzde 20 diyorlar” diyen Bilgin, “Her birisi artan oranlarda krize dönüşen ve bugünlerde resesyona girme endişesine tartıştıran ve bildiğiniz gibi durgunluk ortamına dönüşmesi tehdidi karşı karşıyayız” diye konuştu.

Türkiye’nin de bu durumdan etkilendiğini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

‘DÖVİZ TALEBİ, DÖVİZ FİYATLARINI ARTIRDI’

“Türkiye daha fazla etkileniyor. Bu sorunun en önemli kaynağı Türkiye'nin döviz açığıdır.

Döviz talebi, döviz fiyatını artırdı. Talep arttığı zaman üretemiyorsanız bunun fiyatı artar. Bu önemli sorun olarak karşımızda duruyor.

Türkiye'ye ilave yük enerji kaynaklarının tahminlerin üzerine çıkmasıdır. Brent petrol 40 dolardan 120 dolara ulaştığı aşamada enerji maliyetleri korkunç patlama gösterdi. Yılsonu itibari ile ekonomiye 50 milyar dolar üzerine ek getirmesidir. Bunun maliyeti bütün ekonominin alanlarında, ulaştırma ve enerji açısından baktığımızda pazarlarda, marketlerde bu hissedilir oldu.

Bunlar çözümsüz şeyler değildir. Bunlar krizlerin sorunların çözülmesine bağlıdır. Esas önemli tarafı da ekonomini istikrar içinde olması ve büyümesini sürdürmesidir.

Türkiye ihracata dayalı büyüme modeline geçerek büyümenin de sanayi üretimine ve imalat sanayi dinamizm devam ettirilmesi Türkiye'nin önündeki tek çözüm yoludur. Türkiye demokratik istikrarını sürdürdükçe sorun çözme kabiliyeti artacaktır. Ekonomideki hedeflere ulaşılacaktır.” (İHA)

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