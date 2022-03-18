Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede?

18 Mart 2022'de açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa’yı denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Çanakkale köprüsü geçiş ücreti olarak 15 euro olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

18 Mart’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçilebilecek. Temel atma töreni 2017 yılında gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür.

Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü oldu.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NASIL YAPILDI?

Çanakkale Boğazı’na köprü yapma düşüncesi ilk kez 1984-1989 yılları arasında ortaya atıldı. Daha sonra 1994’te tekrar gündeme gelen köprü projesi için 1995’te ihaleye çıkıldı. 18 yabancı firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, projenin yapılabilir olmadığını belirterek projeden çekildi.

3 Mart 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yeniden gündeme alınan köprünün adının 1915 Çanakkale Köprüsü, olacağını açıkladı. 26 Ocak 2017 Perşembe günü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini, en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Güney Kore) – Limak – SK (Güney Kore) – Yapı Merkezi OGG kazandı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla, köprünün temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang’ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020’de köprünün kuleleri tamamlandı.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya’daki Akashi Kaikyō Köprüsü’nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı’nda 18 Mart 1915’te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur.