Çaresiz kiracı onların kapısını çalıyor

Kira krizi konusunda hükümetten yeterli önlem gelmeyince iş muhtarlara kaldı. Bazı mahallelerde her gün 10 vatandaş, yüksek kiraları ödeyemediği ya da evden çıkarıldığı için ne yapacağını bilemeyip muhtarlıklara gitmeye başladı. İstanbul'un 964 mahallesinde de aynı sorun var.

Gamze BAL

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İktidarın kira artış oranına getirdiği sınırdan başka çözüm sunamadığı barınma krizinin çözümü muhtarlara kaldı.

Son dönemde ev sahibi tarafından çeşitli bahanelerle evden çıkarılan ya da çıkarılmaya çalışılan eski kiracılar soluğu muhtarlıkta alıp, mahalle muhtarlarından çözüm istemeye başladı.

Ancak bazı muhtarların durumu ise ‘kelin ilacı olsa başına sürer’ cinsinden…

Aynı dertten muzdarip olan, ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen bazı mahalle muhtarları, “Vatandaş bize geliyor ama biz kendimize çözüm bulamıyoruz ki” diyor.

İSTANBUL’UN 964 MAHALLESİNDE DE AYNI SORUN

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, “İstanbul’da 964 mahalle var. Her mahalle muhtarımız kira konusunda vatandaşın mağduriyetiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.

Ev sahiplerinin ‘kızımı, oğlumu evlendireceğim’, ‘kendim oturacağım’ ya da ‘satacağım’ gibi gerekçelerle mağduriyet yarattığını anlatan Aykut, “İş artık öyle bir hale geldi ki, vatandaş mal sahiplerinden korkuyor” diye konuştu.

“İstanbul’un bütün semtlerinde var bu sorun” diyen Aykut, “Geçen yıl mahallelinin kiralar konusundaki şikâyetlerinin oranı yüzde 5 ise, bu yıl yüzde 25’e çıktı bu oran. Vatandaş ya yüksek kira bedellerinden şikayet etmek için ya evden çıkarıldığı için geliyor” ifadelerine yer verdi.

‘GÜNDE 10 KİŞİ ŞİKÂYETE GELİYOR’

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Celal Turan, bu sorunlarla muhtarlığa haftada 5 kişi geldiğini aktarırken, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ise, 13 bin 898 nüfuslu mahallelerinde her gün en az 10 kişinin kira konusunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı muhtarlığa geldiğini aktardı.

“Gelmeyenler de var. Dolayısıyla sorun çok daha büyük” diyen Aksu, şöyle devam etti:

“Kadıköy’de 1+0 büyüklüğündeki dairelerin kirası bile 8-9 bin TL’ye çıktı. Yüksek kira bedelleri bu mahallede yaşayan vatandaşların buradan gitmesine neden oluyor. Uzun yıllar burada yaşayanların çoğu ise, yakında kira sözleşmesi biteceği için ‘acaba ben de evden çıkarılır mıyım’ korkusuyla yüreği ağzında bekliyor” dedi.

‘KENDİME ÇÖZÜM BULAMIYORUM Kİ!’

“Ben de mağdurum. Kendime çözüm bulamıyorum ki” diyen Aksu, “Geçen yıl böyle şikâyetler yoktu, çok nadirdi. Ekonomik krizle yükselen bir durum bu. Biz Kadıköy’ün merkez mahallesi olabiliriz ama kentin en çok sosyal yardım alan mahallelerinden biriyiz” diye konuştu.

Aksu ayrıca, yurttaşı kira dışında en çok zorlayan diğer sorunları ise ‘market alışverişi ve ekmek fiyatları’ olarak sıraladı.

‘KİRA ARTIŞ ORANINA SINIR GELDİ AMA…’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Esenyurt’taki bir muhtar da Aksu gibi kira konusunda ev sahibiyle sorun yaşayan muhtarlardan…

“Buradaki kiralar 1100 TL’den 4 bin TL’ye kadar çıktı” diyen muhtar, “Vatandaş bu duruma çözüm bulamayınca çaresizce bize gelip ‘ne yapacağım’ diye danışıyor. Bizim elimizden de bir şey gelmiyor maalesef. Çünkü kendimiz de bu sorunu yaşadığımız halde herhangi bir çözüm bulamıyoruz” dedi.

“Devletin kira artış oranına getirdiği sınırdan başka elle tutulur bir çözümü olmadı” diyen muhtar, şöyle devam etti:

“Ev sahiplerinin de bu uygulamaya ne kadar uyacağı belirsiz. Çeşitli bahanelerle evden çıkarılmalar devam ediyor. Vatandaşın sesini duymalarını ve bu mağduriyeti giderecek bir çözüm geliştirmelerini talep ediyoruz.”

YOKSUL MAHALLELERDE BİLE 5 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Aynı sorunun Beyoğlu’nda da yaşandığını aktaran Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Muhtarı Sabri Comart ise, “Kiralık ev fiyatları uçtu. Eski yapılaşmanın olduğu mahallemizde bile satılık evler geçen yıl 300 bin TL iken bu yıl 700-800 bin TL’ye çıktı” dedi.

“Evden çıkarılan vatandaş ne yapacağını bilemeyip bize geliyor, kiralık daire var mı diye de soruyor ama burada artık 5 bin TL’ye bile kiralık daire yok” diyen Comart, şöyle devam etti:

“Bölgeye yabancı uyruklu insanların yerleşmesi de yerli halk tarafında mağduriyetlere yol açtı. Benim mahallemin yüzde 60’ı fakir insanlar. Ramazan’da her yıl 300 kişi erzak yardımı için başvururken bu yıl 2 bin kişi başvurdu. Biz sahada olduğumuz için sorunları net bir şekilde görüp, elimizden geleni yapıyoruz ama daha geniş kapsamlı çözümler sunulmalı.”

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