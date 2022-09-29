Cari açığı kaynağı belirsiz parayla finanse ediyorlar

Son dönemde hızla artan kaynağı belirsiz paraların Türkiye’ye nereden geldiğinin araştırılması için CHP’li Ünal Demirtaş TBMM’de komisyon kurulmasını istedi.

Erdoğan SÜZER

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Son dönemde ‘net hata ve noksan' kalemi adı altında ülkeye giren kaynağı belirsiz paradaki olağanüstü artış TBMM'ye taşındı. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kaynağı bilinmeyen dövizlerin hangi ülkelerden geldiğinin araştırılıp kamuoyuna açıklanması için TBMM'de acilen araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

HANGİ ÜLKELERDEN

Komisyon için resmi başvurusunu yapan Demirtaş, hangi ülkelerden hangi amaçlarla geldiği bilinmeyen dövizlerle adeta cari açığın kapatılmaya çalışıldığını, bazı yıllarda cari açık kadar kaynağı belirsiz paranın ülkeye girmesinin ‘çok şaşırtıcı' olduğunu ifade etti. Demirtaş, şeffaf ve güvenilir olmayan belirsiz alanın Türkiye'yi uluslararası alanda daha da itibarsız bir hale sürüklediği uyarısında bulundu.

REKORA GİDİYOR

Demirtaş, cari işlemler dengesinde kaynağı belli olmayan para girişlerinin net hata ve noksan kalemine yazıldığını, ancak bu paraların devasa bir ‘flu alana' yol açtığını söyledi. Demirtaş, bu paraların kaynağının yıllar içinde bulunup düzeltmelerin yapılması gerektiği halde 2011 yılında ülkeye giren 12.1 milyar doların, 2015'te 9.2 milyar doların, 2016'da 10.3 milyar dolar ve 2018'de 22.7 milyar doların nereden geldiğinin hâlâ bulunamadığını bildirdi. Kaynağı bilinmeyen para girişinin bu yılın ilk 7 aylık döneminde 24.3 milyar doları aşarak yeni rekora koştuğunu belirten Demirtaş, paraların Rusya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden geldiği iddialarına dikkat çekti.

Nereden geldi, neden bulamıyorsunuz?

Ünal Demirtaş, ülkeye giren kaynağı belirsiz paralarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir de soru önergesi verdi. Bakan Nebati'ye, kaynağı belirsiz paraların bulunup ortaya çıkarılması konusunda bir hedeflerinin olup olmadığını soran Demirtaş, yıllardır belirsizliğini koruyan bu paraların nereden ve ne için Türkiye'ye geldiğinin hâlâ neden bulunamadığının yanıtlanmasını istedi.