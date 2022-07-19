Cennet arsalar 75 yıllığına özelleştiriliyor

Aralarında deniz ve orman alanları ile yaylaların da bulunduğu Hazine’ye ait paha biçilmez alanlar bedava tahsis edilecek.

Erdoğan SÜZER

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Kültür ve Turizm Bakanlığı aralarında Bodrum, Belek, Alanya, Kemer, Çeşme gibi turizm bölgeleriyle Karadeniz yaylaları ve ormanların da bulunduğu Hazine'ye ait toplam 51 parça değerli gayrimenkul turizm yatırımcılarına otel yapmaları şartıyla 49 yıllığına tahsis edilecek. Bu süre bazı yatırımlar için Cumhurbaşkanı kararıyla 75 yıla kadar çıkarılabilecek. Tahsis hakkı kazanan şirketlerden sadece sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenecek. Tahsislerde yerli ya da yabancı ayrımı gözetilmeyecek. Dolayısıyla kamuya ait alanlar yabancılara da bedava verilecek.

Hazine'ye ait birbirinden değerli alanlara 100 ile bin 200 yatak kapasiteli lüks oteller, tatil köyleri, golf sahaları, butik oteller ya da günübirlik tesisler yapılacak. İki Hazine arazisine ise toplam 350 yatak kapasiteli iki ayrı personel lojmanı inşa edilecek. Tahsis edilecek bazı alanların halen ‘orman' niteliğini koruyor olması dikkat çekti.

BODRUM, KEMER, ÇEŞME

Antalya'nın Kemer Çamyuva, Alanya, Belek, Gazipaşa, Side ve Manavgat turizm bölgelerinde yer alan devasa büyüklükteki 15 parça Hazine mülkü turizmcilere verilecek. Ayrıca Aydın'ın Didim ve Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Özdere ve Selçuk, Muğla'nın Bodrum bölgelerindeki arsalar da kamudan alınıp özel şirketlere verilecek.

YAYLA TALANI DA VAR

Ordu'nun Çarşamba Yaylası'ndaki 4 farklı orman alan 4 otel, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki ormanlık alan da 400 yataklı bir otel yapılması için yerli-yabancı yatırımcıya verilecek. Ayrıca, Kars Sarıkamış ormanlarına iki otel ve bir günübirlik tesis, Mersin ormanlarına da oteller, tatil köyleri ve golf sahaları yapılacak. Hatay İskenderun kıyı bandı da turizmcilere verilecek.