CEO ve işçi ücretleri arasındaki makas açılıyor

Son araştırmalara göre 2021'de ABD'de CEO'lara ve işçilere yapılan zamlarla birlikte bu iki kesimin arasındaki ücret uçurumunun arttığı görüldü. İşçi ve CEO maaşları arasındaki fark 604 kattan 670 kata çıktı.

Sozcu.com.tr

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Politika Araştırmaları Enstitüsü (IPS) tarafından bugün yayınlanan bir araştırmaya göre, en düşük maaş veren halka açık 300 ABD şirketinde çalışanlar ve CEO’lar arasındaki ücret farkı 2021’de arttı.

Çalışma, maaş farkının bir yıl içinde ortalama 604 kattan 670 kata çıktığını gösterirken 49 şirkette bu farkın 1000 kattan fazla olduğu görüldü. İncelenen şirketlerdeki ortalama CEO maaşı yıllık 2,5 milyon dolardan 10,6 milyon dolara yükselirken, medyan çalışan maaşı sadece yıllık 3 bin 556 dolar artarak 23 bin 968 dolara yükseldi.

İŞÇİYE DEĞİL CEO’LARA HARCIYORLAR

300 şirketin 106’sında medyan işçi ücretlerindeki artışın yüzde 4,7 olan 12 aylık ortalama ABD enflasyonuna ayak uyduramadığı görülürken bu 106 şirketin 67’si dönem içinde hisse alımlarına toplam 43,7 milyar dolar harcadı ve CEO’ların hisse bazlı ödemelerini artırdı.

IPS’nin Küresel Ekonomi Projesi’nin direktörü Sarah Anderson konu ile ilgili, “Pandemi sırasında, düşük ücretli çalışanlar ekonomimizin işleyişi için ne kadar önemli olduklarını gösterdi. 2021’de artan kârlarla birlikte şirketlerin ücret eşitliğine doğru büyük bir sıçrama yapma fırsatı vardı” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK İSTİFA DALGASI

Şirketlerin maaş artışlarının enflasyonun altında kalması ve düşük ücretler, son dönemde işçileri daha iyi ücret, daha iyi çalışma koşulları veya iş-yaşam dengesi arayışında yeni davranışlara itti. “Büyük İstifa” olarak bilinen dalgada çok sayıda işçi son bir yılda şirketlerinden ayrılmaya başladı.

Danışmanlık şirketi PwC tarafından mart ayında yapılan küresel bir ankete göre 5 işçiden 1’i önümüzdeki 12 ay içinde iş değiştirmesinin “muhtemel” olduğunu belirtti.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan COVID-19 pandemisi sonrasında yatırımcılar da şirketlerin çalışanlarına nasıl davrandığı ile daha çok ilgilenmeye başladı. Çalışma koşulları ile ilgili çıkan olumsuz haberler nedeniyle pek çok şirketin hisseleri borsada zarar gördü.

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