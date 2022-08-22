CEO’lar işçilerden 109 kat fazla kazanıyor

Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışma ortalama CEO maaşlarının, işçilerin maaşlarının 109 katına çıktığına işaret ediyor. CEO’ların ortalama maaşı yüzde 39 artarak 3,4 milyon sterline çıktı.

Sozcu.com.tr

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Britanya merkezli düşünce kuruluşu High Pay Center ve İşçi Sendikaları Kongresi'nin (Trades Union Congress, TUC) gerçekleştirdiği araştırmaya göre Birleşik Krallık'ın en büyük 100 şirketinin CEO'larının maaşları 2021'de yüzde 39 artarak ortalama 3,4 milyon sterline (72,8 milyon TL) ulaştı.

The Guardian'ın haberine göre Londra Borsası'nda işlem gören şirketleri takip eden FTSE 100 endeksindeki şirketlerin CEO'larının ortalama maaşı 2021'de, pandemi öncesindeki maaş düzeyini aştı. Milyonlarca çalışanın izne gönderildiği ve üst yöneticilerin gönüllü maaş kesintisine gittiği pandeminin zirve dönemi olan 2020'de CEO'ların maaşı ortalama 2,5 milyon sterlin düzeyindeydi.

CEO'LAR İŞÇİLERDEN 109 KAT DAHA FAZLA KAZANIYOR

Pandemiden önce 2019'daysa CEO maaşları ortalama 3,2 milyon sterlin seviyesindeydi.

Verilere göre ortalama bir İngiliz CEO'su, ortalama bir İngiliz işçisinden 109 kat daha fazla kazanıyor. Bu oran 2020'de 79 kattı.

TUC Genel Sekreteri Frances O'Grady, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki eşitsizliğin artmasının hayat pahalılığı krizini körüklediğini söyledi.

O'Grady, “İşçiler yarattıkları zenginlikten adil bir pay almayı hak ediyor. Ancak şu anda çalışanlar son 20 yılın en büyük reel ücret düşüşlerini yaşarken CEO maaşları yükseliyor” ifadelerini kullandı.

O'Grady yönetici ücretlerinin dizginlenmesi için hükümeti katı kurallar getirmeye çağırdı.

İKRAMİYELER 1,4 MİLYON STERLİNE DAYANDI

Veriler ayrıca FTSE 100 CEO'larının yıllık ikramiyelerinin 2020'deki 828 bin sterline kıyasla 1,4 milyon sterline yükseldiğini gösteriyor. Her 10 patrondan 9'u bu dönemde ikramiye aldı.

Toplamda, FTSE 100 şirketleri geçen yıl 224 üst düzey yöneticiye verilen maaşlara 720 milyon sterlinden fazla harcadı.

High Pay Centre'ın direktörü Luke Hildyard, yöneticilere çok yüksek maaşlar verilmesinin düşük ve orta gelirli işçiler için ücret artışlarını finanse etmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

REFORM TALEP EDİLİYOR

Araştırmaya göre en yüksek ücretli FTSE 100 CEO'su Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Senegal'de altın madenleri işleten Endeavour'dan Sebastien De Montessus oldu. Mostessus'a 16,9 milyon sterlin ödendi.

İkinci sıradaysa ilaç şirketi AstraZeneca'nın yöneticilerinden Pascal Soriot yer aldı. Soriot'ya 13,9 milyon sterlin ödendi.

TUC ve High Pay Centre kurumsal maaş politikalarını etkileyen düzenlemelerde reform yapılması çağrısında bulundu.

Bu çağrı doğrultusunda ücret komitelerinde en az iki seçilmiş işgücü temsilcisi bulundurma zorunluluğu, işçilere sendika üyeliğinin ve toplu sözleşmenin faydaları hakkında bilgi vermek için işyerlerinde sendika erişiminin garanti altına alınması, şirketlerin daha detaylı ücret açıklamaları sağlaması talep ediliyor.

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