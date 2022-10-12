CHP’den elektrik, benzin, mazot, doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın teklifiyle su fiyatının yüzde 50 indirilmesini 'tiyatro' olarak değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın teklifiyle su fiyatının yüzde 50 indirilmesini “Bir tiyatro oynandı” diye değerlendiren Kaya, “Bu tiyatro oyununun aktörleri, AKP ve MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri. ASKİ'nin 23 liraya mal ettiği suyu, yani elektrik ve diğer giderler neticesinde 23 liraya mal edilen suyu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara 13 liraya veriyor. Fakat öyle bir öneri getirdiler ki ‘13 liradan değil, 6,50 liradan verilsin' diye indirim teklifinde bulundular” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık AKP ve MHP milletvekillerine bir çağrı yapan Kaya, “ Eğer gerçekten samimiyseniz, halkın duyguları ile oynamıyorsanız o zaman 85 milyonun sorununa çözüm üretelim” diyerek kanun teklifine destek istedi.

“CHP'Lİ BELEDİYELERİNİN HİZMETLERİNE KET VURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* “Samimiyet testi burada; gelin, sadece Ankara halkının sorunlarını çözen yerde değil, 85 milyonun sorunlarını çözen yerde hareket edelim. Ama siz, samimi değilsiniz. Siz, ASKİ'yi zarar ettirerek hizmetleri durdurmak istiyorsunuz. CHP'li belediyelerinin hizmetlerine ket vurmaya çalışıyorsunuz, engelleyemediniz. Orada Meclis çoğunluğuna güvenerek bu işi yapıyorsunuz, parlamentodaki Meclis çoğunluğunuzla hayat pahalılığını durduracaksınız.”

“VATANDAŞIN YÜKSEK ENFLASYON KARŞISINDA KORUNMASI GEREKİR”

Yıldırım Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanması için Meclis'e sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

* “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45 ve aylık yüzde 3,08; Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre de yıllık yüzde 186,27, aylık yüzde 5,30 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK'in aynı dönem için üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 151,50 olmuştur.

* Yüksek enflasyon toplumun her kesimini olumsuz etkilemiştir. Satın alma gücü düşmüş, üretim maliyetleri artmış; Türk parası başta Dolar olmak üzere tüm paralar karşısında değer kaybetmiştir. Gübre gibi ithal ürünler ve enerji fiyatlarının katlanarak artması çiftçinin üretim maliyetini yükseltmiş; enerji fiyatlarına yapılan zamlar sanayi üretimindeki düşüşün derinleşmesine neden olmuştur.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerince hazırlanarak meclis gündemine getirilen “Ankara'da tüm su tarifelerinde %50 indirim” teklifi yine AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiştir.

* Bilindiği gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi maliyeti 24 TL olan suyun metreküpünü 13 TL'den satmakta iken, yüzde 50 indirim kararı ile suyun metreküp fiyatı 6,5 TL'ye indirilmiştir.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerimizde suyun fiyatının düşürülmesi maliyetin düşmesine bağlıdır. Maliyeti düşürmek için de elektrik, benzin, mazot ve doğalgazın fiyatının düşürülmesi gerekir.

* TBMM'nin de vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşında koruması gerekmektedir.

* Ankara Büyükşehir Belediyesinde maliyet fiyatının yarısı fiyatına satılan suyun fiyatını çoğunluk oylarıyla yüzde 50 indiren; başta Adalet ve Kalkınma partisi ve Milliyetçi Haraket Partisi olmak üzere, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ‘Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’mize destek vererek kanunlaştırması gerekir.”

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