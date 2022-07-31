CHP’li belediyeden işçilere yüzde 46,2 oranında zam

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan bu protokolle işçilerin maaşlarına yüzde 46,2 zam yapıldı. Odunpazarı Belediyesi’nde en düşük kadrolu işçi maaşı 10 bin 858 lira 21 kuruş oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve iştiraki Odunpazarı A.Ş, Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında enflasyon artışı ve ekonomik krizin etkisi ile bozulan ekonomik şartlar nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzaladı. Protokole göre işçilerin maaşlarına yüzde 46,2 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK KADROLU İŞÇİ MAAŞI 10 BİN 858 LİRA OLDU

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında ek protokol töreni, Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası Bahçesinde yapıldı. Törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye İş Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı. Odunpazarı A.Ş'nin 1382 işçisi ve Odunpazarı Belediyesi'nin kadrolu 82 işçisini ilgilendiren ek protokolde, çalışanların yevmiyelerine yüzde 46,2 oranında zam yapıldı. Bu doğrultuda Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük maaş 6 bin 942 lira 66 kuruş, en düşük kadrolu işçi maaşı ise 10 bin 858 lira 21 kuruş oldu.

“EMEKÇİNİN HAKKINI VERMEK HERKESİN BOYNUNUN BORCU”

İmza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan herkes; memuru, sözleşmeli memuru, kadrolu işçisi, işçisi hatta part time de dahil bu zammı almıştır. Bunu da bütün kurumlara örnek olarak sunuyoruz. Emeğin değerini düşünmek, emekçinin hakkını vermek herkesin boynunun borcudur. 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetenlere de vebaldir” dedi.

“BİZİ BURADAKİ BELEDİYELERLE DEĞİL İKTİDARLA KARŞILAŞTIRSINLAR”

CHP’li, solcu ve sosyal demokrat bir belediye başkanı olduğunu ve belediyeyi de bu nitelikleri ile yönettiğini ifade eden Kurt şöyle konuştu:

*Solcu, sosyal demokrat ve CHP'li bir belediye başkanı nasıl davranması gerekiyorsa, öyle davranıyorum. Emek en yüce değerdir. Bizim partimizin programının başında da bu vardır; ancak üreten emek, en yüce değerdir. Emekçinin görevi üretmek, patronun görevi de onun sömürülmesini engelleyecek ücreti ve sosyal hakları vermektir. İktidar 20 yıldır üreten emeği sömürüyor.

*Bu işin dinle alakası yok. Herkes istediği gibi inanabilir, düşünebilir, inandığı gibi de yaşayabilir. Şu anda bizi yönetenler bize inandığımız gibi yaşama hakkı tanımıyorsa, yanlış yapıyorlar. Herkes inandığı gibi yaşamalıdır. 10 yıl önce burada çalışan arkadaşlarım bir düşünsün. 10 yıl önce Odunpazarı Belediyesi'ne çalışırken maaşını gününde alamayan; maaşını 2-3 taksitte alan arkadaşlarım bir düşünsün.

*İki başkanın arasındaki mantığı, zihniyeti bir karşılaştırsın. Evet, hodri meydan. 10 yıl önce Odunpazarı Belediyesi ile 10 yıl sonraki Odunpazarı Belediyesi'ni karşılaştırmak isteyenler var. Karşılaştırın, 10 yıl önce arkadaşlarımız maaşlarını 2 taksitle alıyordu, bazen 3 ayda alamıyordu. Sosyal demokrat, halkçı bir belediye başkanı buraya geldikten sonra maaşlar 1 gün aksamadı.

“EKMEK YAKINDA 5 LİRA OLACAK”

Konuşmasında belediye çalışanlarına de seslenen Başkan Kurt, çalışanların belediye yönetiminde daha aktif olmasını istedi. “Biz belediyeyi sizinle yönetmek istiyoruz” diyen Başkan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Toplu iş sözleşmemiz gereği 1 Temmuz'dan itibaren almakta olduğunuz ücrete yüzde 8 zam yapmamız gerekiyordu. Bu yüzde 8, toplu iş sözleşmesi imzaladığımızda iyiydi. Ancak yüzde 8, 500 TL ediyor. 500 lira ile hiçbir arkadaşımız, hiçbir derdini görmez.

*O nedenle sol vicdanımızı rahatlatmak için ek bir protokol yapma ihtiyacı duyduk. Bunu da belediye bütçemizin her türlü zorlanmasına rağmen yaptık. Belediye bütçemizde artış olmadı. Belediye bütçemizin artışı da sizin çalışmalarınıza bağlı.

*Eğer siz çalışmazsanız ve tasarruf etmezseniz, üretim yapmazsanız belediye gelirleri artmaz. Biz inancımız gereği bir kez daha emekten yana tavrımızı koyuyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren almakta olduğunuz yevmiyelere yüzde 46,2 oranında zam yaptık. Bu yüzde 46,2 zam sizi biraz rahatlatır. Elektrik paranız 3 katına çıktı.

*Simit 4.5 lira oldu, ekmek de yakında 5 lira olacak. Geçen yıl toplu iş sözleşme yaparken enflasyon yüzde 11,30'du. Biz ona göre toplu iş sözleşmesi yaptık. Şimdi devletin açıkladığı resmi enflasyon rakamı yüzde 80'in üzerinde. Tüm şartlarımızı zorlayarak bu kadar yapabildik. Odunpazarı'nda en düşük maaş net 6 bin 942 lira 66 kuruş oldu. Sosyal haklarla birlikte bu miktar 7 binin üzerine çıktı.

“FARKLILIĞI BİZ YARATMADIK AMA BİZ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İktidarın asgari ücrete yüzde 29, memur maaşlarına yüzde 40 zam yaptığına dikkat çeken Başkan Kurt şunları söyledi:

*Biz 1 puan üstüne koyalım dedik. İkramiye ile beraber de yüzde 45'i geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Helal olsun. Daha çok çalışır, daha güçlü bir belediye bütçesi yaratırsak; bunu paylaşırız. Bizim amacımız, artı değeri emekçiler ile paylaşmak. Bu zammı sadece şirket işçilerine değil, kadrolu işçilerimize de veriyoruz.

*Eşit işe eşit ücret dedik ve devlet memura ne zam verdiyse, memurun karşısında oturan kadrolu işçi de yanında oturan taşeron işçi de aynı oranda zam alsın. Bu farklılığı biz yaratmadık, ama biz düzeltmeye çalışıyoruz.

*Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan herkes; memuru, sözleşmeli memuru, kadrolu işçisi, işçisi hatta part time de dahil bu zammı almıştır. Bunu da bütün kurumlara örnek olarak sunuyoruz. Emeğin değerini düşünmek, emekçinin hakkını vermek de herkesin boynunun borcudur. 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetenlere de vebaldir.

“35 YIL SONRA ESKİŞEHİR'DE İLK”

Törende konuşan Belediye İş Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Türkiye genelinde 1 ay içinde yaklaşık 150 ek protokol yaptıklarını belirterek, Eskişehir'de ise 35 yıllık bir süreç içinde ilk defa bir ek protokol imzalandığını söyledi.

Bu ek protokolün sebebinin enflasyon olduğunu kaydeden Demirdaş, “Bu enflasyonu yaratan biz emekçiler ya da belediye yöneticileri değil. Bu enflasyonu yaratan mevcut iktidardır. Her iki ayda bir Maliye, Hazine Bakanını değiştirir, faizleri artırırsan, güvensizlik oluşur. Bu güvensizlik neticesinde de enflasyon alır başını gider. Her ne kadar TÜİK'in çakma enflasyonu yüzde seksen civarında açıklasalar da gerçek enflasyon bugün yüzde 150'nin üzerinde. Bunun ceremesini çekenler de emekçilerdir” diye konuştu.

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