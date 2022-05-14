CHP’li Girgin: Çiftçiler borç ve iflasa sürükleniyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde Yatağan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Girgin, “Hangi çiftçimizle konuşsak, yem pahalı, saman pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı hiçbir şey alamadık diyor. Çiftçiler borç ve iflasa sürükleniyor” dedi.

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde Yatağan ilçesi Bahçeyakası Mahallesi'nde bir buğday tarlasını gezdi. Girgin, “Hangi çiftçimizle konuşsak, yem pahalı, saman pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı hiçbir şey alamadık diyor. Borca sürükleyen, iflasa sürükleyen bu düzen, çiftçimize reva değil” dedi.

Buğday tarlasından seslenen Girgin, “Hangi çiftçimizle konuşsak, ‘Yem pahalı, saman pahalı. Mazot pahalı. Tarlalara gübreyi atamadık. Ekemedik. Eksek de karşılığını alamadık’ diyor. Borca sürükleyen, iflasa sürükleyen bu düzen, çiftçimize reva değil. Biz ‘Köylü milletin efendisidir, ulusal ekonominin temeli tarımdır' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK, GELECEK ÇİFTÇİNİNDİR”

İktidarın ithal tarım ürünleri ile çiftçisini diz çöktüren anlayışını yerle bir edeceklerini de söyleyen Girgin “Yerli tarım ile gıda güvenliğini sağlayacağız. Çiftçimiz kazanacak, gelecek çitçinin ve tarımındır. Soframızı boş bırakmayan çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarımdır diyen önder çiftçi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Emeğiyle topraktan bir dünya yaratan bütün çiftçilerimizin #DünyaÇiftçilerGünü kutlu olsun” dedi.