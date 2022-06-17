CHP’li Hamzaçebi: Yolsuzluk yapmış şirketler muhakeme edilecek

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Trabzon'da düzenlenen "Türkiye Ekonomisi, Sorunlar ve Çözümler" konferansına katıldı. Hamzaçebi, burada yaptığı konuşmasında iktidara yakın olmayan şirketlerin kamu ihalelerine giremediğini belirterek, "Biz hukuk devletini kuracağız diyoruz. Bu hukuk devleti içinde yolsuzluk yapmış olan şirketler var ise hukuk devletinin kuralları içerisinde yargıda elbette muhakeme edileceklerdir” dedi.

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Elif ÇAVUŞ/TRABZON

CHP Trabzon İl Başkanılığı tarafından düzenlenen “Türkiye Ekonomisi, Sorunlar ve Çözümler” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ülke ekonomisinin iyi yönetilmediğini söyledi.

İktidara yakın olmayan şirketlerin kamu ihalelerine girmediklerini belirten Hamzaçebi, “Türkiye'de çok büyük inşaat şirketlerinin iktidara yakın olmaması nedeniyle kamu ihalelerinden dışlandığını biliyoruz. Biz hukuk devletini kuracağız diyoruz. Bu hukuk devleti içinde yolsuzluk yapmış olan şirketler var ise hukuk devletinin kuralları içerisinde yargıda elbette muhakeme edileceklerdir. Eğer ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, kendisi veya mensubu olduğu parti, HSK üyelerinin çoğunluğunu atıyor ise ortada bir yargı bağımsızlığı yoktur. Biz HSK'nın yürütmenin vesayetinde olmasını önleyeceğiz” diye konuştu.

“HİÇBİR HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMADI”

Türkiye'de demokrasiye müdahaleler olduğunu ve olağanüstü düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Hamzaçebi, “Demokrasi üzerinde olağanüstü baskılar var. Özgürlükler kısıtlanıyor. Kısa süre önce bir kaç sendika TÜİK'i protesto etmeye çalıştı. TÜİK, benim cebimden elini çeksin, demek istedi. TÜİK enflasyonu yüzde 73 açıklıyor oysa gerçek enflasyon yüzde 160'larda. Polis sertlikle müdahale etti. Özgürlükler baskılanıyor, hiçbir hukuk fakültesi dekanı, profesörleri çıkıp bir açıklama yapamıyor. Biz üniversiteleri özgür bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

“FINDIK FİYATINI İTALYAN FİRMA BELİRLİYOR”

Yöre halkının en önemli geçim kaynağı, Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği tarım ürünü fındıkla ilgili de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi, fındığın 2 dolar 25 sent üzerinden işlem gördüğünü aslında 4 dolardan ihraç edilebileceğini söyledi. Dünyanın en büyük fındık üreticisinin Türkiye olmasına rağmen fiyatını İtalyan firmasının belirlediğini ifade eden Çebi, “Trabzon'daki en büyük fındık alıcısını İtalyanlar satın aldı. O en büyük alıcı, eğer TMO piyasaya anlamlı bir müdahalede bulunmuyor ise piyasa fiyatını o şirket belirliyor. Biz üreticinin yanında olacağız ve fındık fiyatını Türkiye'nin belirleyeceği politikaları izleyeceğiz” dedi.