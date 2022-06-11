Çiftçi perişan: Sattığı ürün mazot ve gübreyi karşılamıyor

Üreticinin sattığı ürünlerden sağladığı kazanç azalmaya devam ediyor. Geçen yıl sattığı 1 kilo erik ile 2 litre mazot alabilen üretici, bu yıl 3 kilo erik satarak ancak 1 litre mazot alabiliyor.

Halil ATAŞ

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Türkiye’de yükselen maliyetler karşısında çiftçi önünü göremez oldu. Ürün tarlada para etmiyor. Sattığı ürün mazotu ve gübreyi karşılamıyor.

Bursalı çiftçi Semih İçer, “Geçen yıl sattığımız 1 kilo erik ile 2 litre mazot alıyorduk. Bu yıl 3 kilo erik satarak 1 litre mazot alabiliyoruz. İşçi yevmiyesi geçen yıl 140 lira idi. Bu yıl 250 lira. 140 lira olan gübre bu yıl 700-800 lira. Böyle giderse üretimi bırakacağız. Tarlaları satacağız. Kendi tarlamızda işçi olacağız” diyerek dert yandı.

‘ÜRETMEYECEĞİZ, ÜRETTİKÇE BATIYORUZ’

“Böyle giderse çiftçilik en fazla iki yıl daha yapılır sonra da biter” diyen İçer, “Üretmeyeceğiz. Gübre ve mazot artıyor. Ürettikçe batıyoruz. Artık canımıza tak etti. Her gün cebinizden para koyup işçi parası ödüyoruz. Ukrayna’da savaş var. Bizde enflasyon yüzde 150-200 neredeyse. Ukrayna’da bile bu kadar değil. Çözemedik, işin içinden çıkamıyoruz” şeklinde konuştu.

‘BÜYÜK ARAZİ SAHİPLERİ KAZANIYOR’

Tarımda desteklemelerde ise büyük arazi sahiplerinin kazandığını söyleyen İçer, şöyle devam etti:

“Dönüm başına 70 lira veriyor. 20 dönüm arazim var. 700-800 lira destek alacağız diye 500 lira masraf yapıyoruz. 300 lira için de kimse de doğru düzgün başvuru yapmıyor. Bugün tarlamda 10 yevmiyeci var. Yemeklerini de ben veriyorum. Akşam paydosun da araç parasıyla 2 bin 750 lira ödeme yapacağım. Toplamda bugün 10 bin liralık erik satacağım. Bunun 7-8 bin lirası zaten masraf. Aradaki para ile de geçinmeye çalışacağım.”

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