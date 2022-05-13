Çiftçiden isyan: Artık baş edemez hale geldik

İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaret ettiği Karaman'da çiftçi ve besiciler yaşadıkları sorunları anlattı. Bir çiftçi, "Şu anda tam işlerin başladığı sırada elektrik maliyetleriyle artık baş edemez hale geldik. Saatine 2 bin 700 liradan sulama yapıyorum. 25 saat suya 9 bin lira ödedim" derken bir besiciyse, “Üretemez hale geldik. Girdi fiyatlarından dolayı çok muzdaribiz” diye konuştu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği Karaman'da besicilerin ve çiftçilerin isyanıyla karşılaştı.

“ÜRETEMEZ HALE GELDİK”

Karaman'da Osmaniye köyünden bir çiftçi, “Şu anda tam işlerin başladığı sırada elektrik maliyetleriyle artık baş edemez hale geldik. Saatine 2 bin 700 liradan sulama yapıyorum. 25 saat suya 9 bin lira ödedim. Elektrik konusunda çok sıkıntımız var. Elektriklerimizi kesmeye geliyorlar. Avukata 3 gün sonra dosyayı veriyorlar. Bu işten avukatları zengin ediyorlar. MEDAŞ devrolduğunda bir tane bürosu olan avukatın, Konya'da şu anda trilyonlara yakın mal varlığı var. Bunlara kim dur diyecek sayın başbakanım?” diye konuştu.

Akşener, “Biz diyeceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Çiftçi, “Gübre ayrı bir sıkıntı, yüzde 300-500 arasında. Tam gübre atacağımız zaman gübre alamıyoruz” diyerek sitemine devam etti.

Bir başka besiciyse, “Üretemez hale geldik. Girdi fiyatlarından dolayı çok muzdaribiz” diye konuştu.

LİSE ÖĞRENCİSİ: KİTAP ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Bir lise öğrencisi ise Akşener’e “Öğrencilerin şöyle bir sıkıntısı var; devlet okullarında okuyan öğrenciler kitap almakta güçlük çekiyor. El alemin zenginlerine yardımlar yapılıyor da fakirlere neden yardım yapılmıyor?” diye dert yandı.

“NE YAP NE ET ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AL”

Bir asgari ücretli çalışan ise İYİ Parti liderine, “Ne yap ne at asgari ücrete ek zam al” dedi. Akşener, “Söyleye söyleye bir yere getirttirdik sizinkini. Bu kadar zam geleceğini nereden bilelim?” diye yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener Saray'a seslendi: Haram zıkkım olsun