Çiftçiler haciz kıskacına girdi

Son 10 yılda hacizli tarla sayısında patlama yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 ve 2021 yılları arasında hacizli olan tarla, sera, bağ vasfındaki taşınmaz sayısının yüzde 168 arttığını açıkladı.

Başak KAYA

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Çiftçi ve köylü haciz kıskacına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 ve 2021 yılları arasındaki 10 yıllık sürede hacizli olan tarla, sera, bağ vasfındaki taşınmaz sayısının yüzde 168 arttığını açıkladı. Bakan Kurum, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in bu konudaki soru önergesini cevaplandırdı.

Kurum, verdiği yanıtta, TAKBİS sistemine kayıtlı tarla, bağ, seralardan 2012 yılında 1 milyon 382 bin 949 taşınmaza haciz işlemi uygulanırken bu sayının 2021'de 3 milyon 709 bin 54'e yükseldiğini bildirdi. Son 10 yılda hacizli olan tarla, sera ve bağ vasfındaki taşınmaz sayısı yüzde 168 arttı. 38 milyon 246 bin parsel olan toplam tarım arazisi içinde hacizli olan tarla, bağ, sera oranı 2012'de yüzde 3.6 iken 2021'de yüzde 9.7'ye yükseldi.

ÜRETEMEZ HALE GELDİ

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan Yeşil “Önlem alınmaması ve çiftçinin desteklenmemesi durumunda bu kara tablo giderek artacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz üreticiyi üretemez hale getiriyor. Son bir yıllık fiyat artışı, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 126.2'yi buldu. Gübre ve toprak geliştirici fiyatlarında yüzde 241.57, tarımsal ilaç fiyatlarında yüzde 93.69, hayvan yemi fiyatları yüzde 121.74 artış yaşandı. Dünya gıda krizine doğru sürüklenirken, Türkiye de yüksek girdi maliyetleri yüzünden tarımsal üretim yapamayacak bir noktaya doğru hızla ilerliyor'' ifadelerini kullandı.

Trakya’nın iki katı tarım arazisi ekilip biçilmiyor

AKP politikaları ile Türkiye'deki tarım ve hayvancılığın iflas noktasına geldiğini savunan CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “Trakya'nın iki katı büyüklüğünde ekilmeyen tarım arazisi var. AKP halkla alay eder gibi ek bir bütçe getiriyor. Bu bütçe yaklaşık 1 trilyon 89 milyar lira ama tarıma ayırdıkları pay sadece 15 milyar lira. KKM'ye ayırdıkları pay ise 40 milyar, yani para tefeciye gidiyor. Köylü artık tarlasını ekip biçmiyor” açıklaması yaptı.