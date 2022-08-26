Çiğ süt üretiminde alarmlar çalıyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Çiğ süt maliyetleri satış fiyatını geçti. Üretici şu anda maliyetinin altında satarak zarar ediyor. Üretici daha çok baskı altında tutulursa kriz kaçınılmaz. Çiğ süt primi yeniden 1 TL olmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiğ süt üretiminde yaşanan krizin geldiği kritik seviyeyle ilgili açıkalama yayınladı.

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından belirlenen çiğ süt fiyatları en son 15 Mayıs tarihinden itibaren 7.50 TL olarak açıklandığında baz alınan Nisan ayı çiğ süt maliyeti 5.88 TL olduğunu hatırlatan Doğru, “Artan yem, işçilik, enerji ve diğer sarf malzemeleri sonucu USK'nın Temmuz ayı için yaptığı hesaplamada 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 7.22'ye yükseldi” dedi.

Ağustos ayında da zamların devam ettiğini ve kurlardaki artış dikkate alındığında şu anda çiğ süt üreticisinin maliyetin altında çiğ süt satarak zarar ettiğini vurgulayan Mutlu Doğru şöyle devam etti:

“Bunun sonucunda hayvancılığı bırakarak kapatılan işletme sayıları ve kesime sevk edilen dişi hayvan varlığımız her geçen gün artmaktadır. Bu kötü gidişat, süt ve süt ürünleri üretimi kadar ileride büyükbaş et üretimini de olumsuz etkileyecektir.”

“PRİM 1 TL’YE ÇIKARILMALI”

“Hayvancılıkta tehlike sinyalleri çalarken, “çiğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır” mantığıyla hareket etmeye devam edilir ve çiğ süt üreticisi daha fazla baskı altına alınırsa Türkiye'de çok yakın zamanda süt kriziyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.

Bu nedenle USK'nın acilen toplanıp, Ağustos ayı maliyetlerini çıkararak, 1 Eylül'den geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını yeniden revize etmesi ve bu yeni fiyatın süt ve süt ürünleri aracılığıyla tüketiciye olumsuz yansımaması için bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL'ye çıkarılması gerekmektedir.”

ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI

“Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin pandemi vesilesiyle daha iyi anlaşıldığı bu günlerde çiftçimizin üretimden kopmaması için başta TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere tüm Ziraat odaları, Damızlık Birlikleri, Süt Birlikleri, Hayvancılık Kooperatifleri ile SETBİR gibi süt sanayicilerini temsil eden kuruluşları da bu konuda çiftçiye ve üretene destek olmaya çağırıyorum.”

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