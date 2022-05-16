Çin’de 2020’den bu yana en büyük daralma

Çin'de perakende satışları, nisanda geçen yıla göre yüzde 11.1 gerileyerek 2020'den bu yana en büyük daralmayı gerçekleştirdi. Sanayi üretimi de şubat 2020'den bu yana en keskin daralmayı kaydetti.

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Çin’in pek çok büyük kentinde uygulanan kapsamlı tecrit önlemleri tüketim, sanayi üretimi ve istihdam üzerinde baskı oluştururken ülke ekonomisi nisanda keskin şekilde yavaşladı ve ekonominin ikinci çeyrekte daralabileceği yönünde endişeleri artırdı.

Ülkenin ticaret merkezi Shanghai dahil olmak üzere birçok kentinde mart ve nisan aylarında tam kapsamlı ya da kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanmış, tüketici ve işçilerin evlere kapanmasıyla tedarik zincirinde birçok aksamaya yol açmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’de perakende satışları, nisanda geçen yıla göre yüzde 11.1 gerileyerek 2020’den bu yana en büyük daralmayı gerçekleştirdi.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Perakende satışları martta yüzde 3.5 gerilemişti. Nisan ayı için beklentiler ise satışların yüzde 6.1 gerileyeceği yönündeydi.

Tecrit önlemleriyle birlikte restoranların satışları yüzde 22.7 düşerken otomobil satışları yüzde 47.6 geriledi.

Sanayi üretimi ise tecrit önlemlerinin tedarik zincirini aksatmasıyla birlikte nisanda ekonomistlerin yüzde 0.4 olan büyüme tahminlerinin aksine yüzde 2.9 daraldı. Sanayi üretimi Şubat 2020’den bu yana en keskin daralmayı kaydetti.

İSTİHDAM AZALDI

Perakende satışlar ve sanayi üretimindeki daralma Çin’in siyasi liderleri için hayati önem taşıyan istihdamın da düşmesine yol açtı. Ülke genelinde işsizlik yüzde 5.8’den nisan ayında yüzde 6.1’e yükseldi. Böylece yüzde 6.2 seviyesine yükseldiği Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Çin hükümeti işsizliği bu yıl yüzde 5.5’in altına indirmeyi hedefliyor.

Ülkenin 31 büyük kentindeki işsizlik ise nisanda yüzde 6.7’ye yükselerek kayıtların başladığı 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomistler 2022 Ocak-Mart’ı kapsayan ilk çeyrekte yüzde 4.8 büyüyen Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte sert salgın tedbirleri ve gayrimenkul piyasasındaki uzun süredir devam eden daralmanın etkisiyle ikinci çeyrekte daralma kaydedebileceğine dikkat çektiler. (REUTERS)

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