Çin’de büyüme beklentilerin altında kaldı

Çin'de ikinci çeyrekte ekonomik büyüme Covid19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 0,4 ile beklentilerin altında kaldı.

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Çin ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bloomberg anketinde Çin’de bu dönemde büyümenin yüzde 1 olması bekleniyordu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde corona virüsü salgınına karşı alınan sert tedbirler, büyümenin durma noktasına gelmesinde etkili oldu.

Çin’de haziranda sanayi üretimi de yıllık yüzde 3,9’luk artışla yüzde 4,1 olan beklentinin altında kaldı.

PERAKENDE SATIŞLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan, Haziranda perakende satışlar beklentilerini aşarak yüzde 3,1 arttı.

Haziran ayında perakende satışlar, otomobil, kozmetik ve ilaç dahil olmak üzere birçok kategoride yapılan harcamalarla arttı. Ancak yemek, mobilya ve inşaat malzemelerinde düşüş gerçekleşti.

Yılın ilk yarısı için sabit varlık yatırımı, tahmin edilen yüzde 6’ya kıyasla yüzde 6,1 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Çin’in en büyük 31 kentindeki işsizlik Haziran ayında salgın öncesi seviyelerden yüzde 5.8’e düştü, ancak 16-24 yaş kategorisi için bu oran yüzde 19.3’e yükseldi.

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