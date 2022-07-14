Çin’de mortgage boykotu piyasaları sarstı

Çin'de ev alan çok sayıda kişinin tamamlanmayan projeler için mortgage ödemeyi reddetmesi üzerine yetkililer bankalar ile acil durum toplantısı düzenledi.

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Çin’de ev alan çok sayıda kişinin tamamlanmayan projeler için mortgage ödemeyi reddetmesi üzerine yetkililer bankalar ile acil durum toplantısı düzenledi.

Bloomberg News haberinde konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Çin’in iskan ve kentsel-kırsal kalkınma bakanlığından yetkililerin mortgage boykotunu görüşmek üzere büyük Çin bankaları ve finans kurumları ile toplantılar düzenlediğini söylediği bilgisi yer aldı.

TOPLANTILARDAN HENÜZ ÇÖZÜM ÇIKMADI

Haberde, toplantılardan henüz bir çözüm çıkmadığını ancak yetkililerin bankalardan ve denetleme kurumlarından yetki alanlarında bulunan emlak projeleri de dahil olmak üzere mortgage boykotunun ne denli bir etki yarattığını bildirmesinin istendiği ifade edildi.

MORTGAGE SİSTEMİ NEDİR?

Mortgage, almak istenilen bir malın kendisini (bu mal çoğunlukla bir gayrimenkul olur) teminat olarak göstererek uzun vadeli kredi alınmasını sağlayan bir sisteme deniliyor. Bu, söz konusu malı almadan önce ipotek ettirip, kredi çekmek gibi de düşünülebilir.

Mortgage sistemi ile konut kredi arasındaki en önemli fark ise, geri ödeme süresi.

Konut kredisi olarak verilen finansmanlarda şuan için en fazla 120 aya yani 10 yıla kadar vade sunulabiliyor. Ancak mortgage sisteminde bu vade 30 yıla kadar uzayabiliyor. (REUTERS)

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