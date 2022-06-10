Çin’de üretici enflasyonu mayısta geriledi

Çin'de üretici fiyatları, katı corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle çelik, alüminyum ve diğer başlıca metallere olan talebin zayıf kalmasıyla mayısta 14 ayın dip seviyesine geriledi.

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Çin’de üretici fiyatları mayıs ayında küresel enflasyon artışlarının aksi seyir izledi.

Katı corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle çelik, alüminyum ve diğer başlıca metallere olan talebin zayıf kalmasıyla mayısta üretici fiyatları 14 ayın dip seviyesine geriledi.

Çin’deki üretici fiyatları böylece mayıs ayında dünya genelinde hızlanan üretici ve tüketici enflasyonuna ters bir eğilim gösterdi.

Açıklanan resmi verilere göre, üretici fiyat endeksi Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 yükseldi.

MART 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Üretici fiyatlarındaki artış nisandaki yüzde 8 seviyesine göre yavaşlarken, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 2.1 yükselerek nisan ile aynı değeri aldı. Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarının yüzde 2.2 artacağını tahmin ediyorlardı.

Çoğu başlıca ekonomide on yılların zirvesini gören enflasyonun Çin’de gerilemesi, ülkedeki katı corona virüsü kısıtlamalarının son aylarda üretim ve perakende faaliyetlerinde düşüşe neden olduğunu ve talebin daraldığını gösterdi. (REUTERS)

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