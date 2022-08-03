Çin’den Tayvan’a ticaret yasağı misillemesi

Çin Gümrük Genel İdaresi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından bazı ürünlerin ithalatının askıya alındığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çin hükümeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyarete yanıt olarak Tayvan ile ticaretin bir kısmını durdurdu. Tayvan medyası da pazartesi günü Çin’in 100’den fazla tedarikçiden gıda ithalatını yasakladığı yönünde haberler yayımlamıştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi bugün yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana ürünlerde tespit edilen pestisit kalıntısı ve corona virüsü nedeniyle dondurulmuş balık paketleri ile bazı balık ve meyvelerin ithalatının askıya alındığını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı ise yaptığı başka bir açıklamada, ilgili kanun hükümlerine göre doğal kum ihracatını yasakladığını söyledi. Ancak açıklamada, Pelosi’nin ziyaretine ve bununla bağlantılı olası ekonomik yaptırım ihtimaline değinilmedi.

ÇİN DAHA ÖNCE DE YASAKLAMIŞTI

Pekin, siyasi meseleler yüzünden daha önce de Tayvan’ın tarım endüstrisini hedef almıştı. Çin geçtiğimiz yıl Tayvan’dan ananas, balmumu ve şekerli elma ithalatını durdurmuştu.

Tayvan’da üretilen meyvelerin çoğu yurt içinde tüketilirken, ihracatın büyük çoğunluğu Çin’e yapılıyor. Güney Tayvan’ın tarım yapılan bölgeleri de Tayvan’ın bağımsızlığını destekleyen Tsai Ing-wen’in Demokratik İlerleme Partisi’nin kaleleri olarak görülüyor.

İKİ BÖLGE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ BÜYÜYORDU

Çin, Tayvan’ın en büyük ticaret ortağı olarak görülüyor. İki ülke arasındaki ticaret, geçen yıl yüzde 26 artarak 328,3 milyar dolara ulaşmıştı. Çin gümrük verilerine göre, adadan yapılan ihracatın ithalatı aşmasıyla Tayvan bu ülkeye karşı 172 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişti.

İthalatçı pozisyonda olan Pekin, Tayvan ürünlerine yaptırım uygulayarak bu avantajını kullanabilirken, Tayvan ise Çin’in yarı iletken tedarikinin önemli bir bölümünü karşılıyor.

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