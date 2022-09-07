Çin’in dış ticareti ağustosta ivme kaybetti

Hem ithalat hem de ihracatta büyüme dört ayın en yavaş hızında gerçekleşerek Çin ekonomisi için aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdi.

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Çin’de ihracat ve ithalat büyümesi, tarihi zirvelere yükselen enflasyon nedeniyle yurt dışından gelen talebin azalması ve corona virüsü önlemleri ile sıcak hava dalgasının üretimi aksatmasıyla ağustosta beklentilerin oldukça altında kalarak ivme kaybetti.

Hem ithalat hem de ihracatta büyüme dört ayın en yavaş hızında gerçekleşerek Çin ekonomisi için aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdi.

YENİ ZORLUKLAR

Dün açıklanan resmi verilere göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 büyüyerek analistlerin yüzde 12.8 beklentilerinin altında kaldı.

İhracat temmuzda ise yüzde 18 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi için ekonomik göstergeler içerisinde 2022’de en iyi performansı ihraç ürünleri göstermişti.

Ancak, başlıca merkez bankalarının faizleri artırması, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin yurt dışından gelen talebin zayıflamasına yol açması ihracat için yeni zorluklar oluşturuyor.

SICAKLAR VE GAYRİMENKULDEKİ KRİZ ETKİLİ OLDU

İhracat büyümesinde görülen yavaşlamanın bu kadar belirgin olmasının bir nedeni kıyaslandığı temmuz ayında keskin büyüme kaydetmesi olsa da, corona virüsü vaka sayılarının yeniden artması ve bu nedenle devreye alınan önlemler ve sıcak hava dalgasının ülkenin güneybatısında üretimi aksatması da etkili unsurlar arasında yer aldı.

İthalat ise temmuzda kaydettiği yüzde 2.3 artışın ardından ağustosta yalnızca yüzde 0.3 seviyesinde büyüme kaydetti. İthalattaki artış yüzde 1.1 olan analist beklentilerinin altında kaldı.

İthalatın ivme kaybetmesinde yurt içi talebin zayıflamasının yanı sıra son yılların en ağır sıcak hava dalgalarının görülmesi, gayrimenkul sektöründe süregelen kriz rol oynadı. (REUTERS)

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