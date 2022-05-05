Çin’in hizmet sektöründe keskin daralma

Çin'in hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisanda Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kayıtlardaki en düşük ikinci seviye olan 36.2'ye geriledi.

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Çin’in hizmet sektörü, nisanda şu ana kadarki ikinci en keskin daralmayı kaydetti.

Caixin/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisanda 36.2’ye düştü.

Bu seviye, endeksin kaydedilmeye başlandığı Kasım 2005’ten beri olan en düşük ikinci seviye oldu.

Katı corona virüsü kısıtlamalarının faaliyetlerde kesintiye yol açması sonucu yeni işletme ve istihdam sayısındaki keskin düşüşler bu daralmada etkili oldu.

ŞUBAT 2020’DE EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNMİŞTİ

Mart ayında 42 seviyesinde olan endeks, corona virüsü salgınının başladığı Şubat 2020’de 26.5 ile kayıtlardaki en düşük seviyeye inmişti.

Aylık açıklanan Caixin hizmet sektörü endeksindeki 50 puan seviyesi büyümeyle daralmayı birbirinden ayırıyor.

Çin’in finans merkezi 25 milyonluk Shanghai kentindeki corona virüsü vakalarını azaltmak için son bir aydır uygulanan tecrit tedbirlerinden ötürü kent sakinleri evlerine kapanmak zorunda kalmışlar ve hizmet sektörü faaliyetleri durmuştu. (REUTERS)

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