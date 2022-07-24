Çinli emlak devi Evergrande üst düzey istifalarla sarsıldı

Çinli emlak geliştiricisi Evergrande’nin CEO'su Xia Haijun ve CFO’su Pan Darong, 2 milyar dolarlık bir meblağın teminat olarak bir yan kuruluşa aktarılmasına yönelik iç soruşturmanın ardından istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Çin'in emlak devi Evergrande Group'un CEO'su Xia Haijun, ülkenin emlak piyasasını altüst eden 300 milyar dolarlık borcun ödenmesi için yeniden yapılandırma anlaşması yapmaya hazırlandığı sırada istifa etti.

Bloomberg'in haberine göre Evergrande bir süredir mevduatının yaklaşık 2 milyar dolarının üçüncü şahısların banka kredisi alması için teminat olarak nasıl kullanıldığını araştırıyordu. Söz konusu kredilerin bir kısmının geri ödenmediği bildirildi.

İSTİFALAR, İÇ SORUŞTURMA ARDINDAN GELDİ

Financial Times'ın haberinde şirket içinde yürütülen soruşturmada üst düzey yöneticilerin, bankaların bağlı bir kuruluştan 2 milyar dolardan fazla bir meblağ talep etmesine neden olan bir plana dahil olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şirket martta emlak hizmetleri birimine kredi verenlerin nakit paralarının 2 milyar dolardan fazlasını talep ettiğini açıklamıştı. Söz konusu hamle Evergrande'nin uluslararası tahvillerinin kalan değerinin ciddi biçimde sarsılması tehdidini doğurmuştu. Evergrande'nin uluslararası tahvilleri, şirketin geçen yılın sonunda temerrüde düşmesinin ardından 20 milyar dolarlık değerinin çok küçük bir kısmından işlem görüyor.

Evergrande cuma yaptığı açıklamada CEO'su Xia Haijun ve CFO'su Pan Darong'un her ikisinin de iddia üzerine istifa ettiğini söyledi. İddiaya göre Evergrande Property Services'teki 1,9 milyar dolarlık mevduat “üçüncü şahıs teminatları” için güvence olarak gösterilmişti.

Şirket ön soruşturmada elde edilen bilgilere dayanarak Xia ve Pan'ın bahsi geçen düzenlemeye katıldığını söyledi. Açıklamada, “Bunun üzerine kurul, bu kişilerin şirket içindeki görevlerinden istifa etmelerini talep etmeye karar verdi” ifadeleri yer aldı.

Şirketin başka bir yan kuruluşu olan Hengda Real Estate Group'un yöneticilerinden Ke Peng'in de düzenlemeye katıldığı ve bu nedenle istifa ettiği belirtildi.

EVERGRANDE, EMLAK KRİZİNİ TETİKLEDİ

Emlak grubunun geçen yılki çöküşü, Çin'in büyümesini aşağı çeken emlak sektöründeki krizin önemli bir parçasıydı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, ikinci çeyrekte daralmadan kıl payı kurtulmuş ve gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artmıştı.

Evergrande'nin toplamda 300 milyar dolardan fazla borcu var. Bunların yaklaşık 20 milyar doları, dolar cinsinden denizaşırı tahvillerinden kaynaklanıyor.

Evergrande'nin temerrüde düşmesiyle tetiklenen emlak krizi nedeniyle Çin'de çok sayıda proje ertelenmiş veya durdurulmuştu. Söz konusu projelerden ev satın alan Çinlilerse gelişmeler nedeniyle ödeme boykotu başlatmıştı. Çin'in 90'a yakın şehrinde süren ödeme boykotları kapsamında insanlar inşaatı tamamlanmamış daireler için ipotekli konut kredilerini ödemeyi reddediyor.

YENİ YÖNETİCİLER BELİRLENDİ

Grubun elektrikli araç şirketinin başkanı Shawn Siu yeni CEO olacak ve grubun yöneticilerinden Qian Cheng de CFO koltuğuna oturacak.

Şirket adına yapılan açıklamada Evergrande Property Services'le teminatlar için geri ödeme planı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Siu, Çin merkezli internet sitesi 21st Century Business Herald'a cuma verdiği röportajda soruşturma sırasında herhangi bir kişisel ödenek tespit edilmediğini ifade etti.

Siu, “Fonlar, grubun faaliyetleriyle iç ve dış borçlarının geri ödenmesi için kullanıldı” dedi.

Evergrande adına yapılan açıklamada, şirketin risk yönetimi prosedürlerini gözden geçirmek için bir iç kontrol danışmanının atanmasının düşünüldüğü ve soruşturma hakkında bir rapor yayınlanacağı eklendi.

Evergrande’nin yeniden yapılanma planını temmuz sonlarında açıklaması bekleniyor.

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