Çocuğu kendisiyle ilişkisini kesmişti… Elon Musk komünistleri suçladı

Elon Musk, çocuğunun kendisiyle ilişkisini kesmesi ve ismi ile cinsiyetini değiştirmesiyle ilgili olarak okullardaki Marksist hocaları suçladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İngiliz Financial Times gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl ismini ve cinsiyetini değiştirmek için başvuruda bulunan, “biyolojik babasıyla hiçbir biçimde bir ilişkisi olmasını istemediğini ve artık kendisiyle yaşamayacağını” açıklayan 19 yaşındaki çocuğuyla ilgili konuşan Musk, seçkin okulların ve üniversitelerin neo-Marksistler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle bu durumun yaşandığını, okullarda komünizmin öğretildiğini öne sürdü.

210 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, ABD’de okullardaki sol etkiye işaret ederek “Bu tam komünizm… Eğer zenginsen kötüsün gibi bir genel algı var” dedi.

Diğer çocuklarıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Musk, “Hepsini kazanamazsın” dedi.

İlk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier Alexander Musk, geçen sene, artık bir kadın olarak anılmak istediğini belirtmiş ve ismini de Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyurmuş, mahkemeye başvuru yapmıştı.

‘BU ŞİRKETE ZİNCİRLİ DEĞİLLER’

FT editörü Roula Khalaf ile Teksas’ta bir akşam yemeğinde bir araya gelen Tesla ve SpaceX patronu, çalışanlarının kendisine dönük şikayetleriyle ilgili ise “Eğer benimle çalışmaktan mutsuzlarsa, başka bir yerde çalışmalılar. Çünkü bu gönüllülük işi, bu şirkete zincirli” değiller dedi.

Musk, düzenleyici kuruluşların kendisine karşı açtığı soruşturma ve davalar için de “benim gibi göz önünde kişileri hedef alarak bürokratlar kendilerini temize çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

60 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Bu yıl faizlerdeki artış ve ekonomideki yavaşlamayla birlikte hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanırken milyarderlerin servetlerinde de sert düşüşler yaşandı.

Musk’ın serveti de yıl başından bu yana 60 milyar dolarlık düşüşle 210 milyar dolara geriledi.

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