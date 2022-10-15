Covid fırsatçısı patronlara da af

Seçim öncesi hemen her kesime af ve müjdeler dağıtılmaya başlandı. Covid salgınını fırsat bilip ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterdiği işçisini fiilen çalıştırmaya devam ederek maaşını devlete ödettiren patronlara da af geldi.

Erdoğan SÜZER

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Seçim öncesi 7'den 70'e hemen herkese af ve müjdeler dağıtan AKP'nin yeni torba teklifine şimdi de Covid fırsatçısı patronlar eklendi. Salgın döneminde işçisini ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterip maaşını İşsizlik Sigortası Fonu'na ödettiren, ancak denetimlerde yakalanıp yüklü cezalar kesilen patronların bu cezaları da silinecek.

KANDIRANA ÖDÜL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba teklife AKP'li milletvekillerinin verdiği önergeyle, salgın fırsatçısı patronlar da af torbasına girmiş oldu. Kabul edilen önergeye göre, Covid-19 döneminde “İşlerim azaldı, maaşları ödeyemiyorum” diyerek işçilerini sözde ücretsiz izne çıkaran, bu yolla maaşını işsizlik fonuna ödettiren, ancak fiilen çalıştırmaya devam eden patronlara kesilen idari para cezalarının tamamı affedilecek. Düzenlemenin değiştirilmeden TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde, kendisine yardım eli uzatan devleti kandırdığı kesin olarak tespit edilen çok sayıda patron bir anlamda ödüllendirilmiş olacak. Nakdi ücret düzenlemesine, fırsatçı işverenlerin iyi niyeti kötüye kullanmalarını önlemek için ağır ceza maddeleri konmuş, bu işverenlere gizli çalıştırdığı her bir işçi için her ay brüt asgari ücret kadar ceza ödenmesi hükme bağlanmıştı. Ayrıca işsizlik fonundan ödenen nakdi ücret desteğinin tamamı, kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecekti.

Hem cezayı hem de faizi ödemekten kurtulacaklar

Af torbasına giren fırsatçı patronlar hem cezaları hem de faizleri ödemekten kurtulacak. Buna göre, örneğin 100 işçisini izne çıkarmış gibi gösterip 10 ay boyunca maaşını devlete ödettiren bir patronun yaklaşık 6.5 milyon liralık cezası afla birlikte silinecek. Ayrıca fonun işçilere ödediği destekler geriye dönük olarak hesaplanacak, faiz yükü de tamamen sıfırlanacak. Bu sayede kötü niyetli patronlara milyonlarca liralık dolaylı destek sağlanmış olacak.