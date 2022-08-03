Credit Suisse stratejistinden korkutan enflasyon ve faiz tahmini

İsviçre bankası Credit Suisse stratejisti Zoltan Pozsar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu frenlemek için ekonomik bunalımı dahi göze aldığını, ABD'de faizlerin yüzde 6'ya kadar çıkarılabileceğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse Group AG'nin stratejisti Zoltan Pozsar'a göre, ABD'de enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için ekonominin, yatırımcıların umduğundan daha derin ve daha uzun bir resesyona girmesi gerekebilir.

Bloomberg'in haberine göre Pozsar müşteriler için kaleme aldığı notunda, piyasaların tüketici fiyatlarındaki artışın yakın zamanda zirve yapmasını ve merkez bankalarının daha az şahin bir duruş sergilemesini beklediğini ancak küresel maliyet baskılarının yüksek kalmaya devam etmesi riskinin fazla olduğunu söyledi.

‘SAVAŞ ENFLASYONU TETİKLİYOR'

Pozsar, dünyanın deflasyonist ilişkileri baltalayan bir ekonomik savaşla sarsıldığını belirtti. Stratejiste göre piyasadaki enflasyon karşıtı eğilim Rusya ve Çin'in ABD ve Avrupa ülkelerine ucuz mal ve hizmet sağladığı onlarca yıldır hüküm sürüyordu.

Savaşın enflasyonist bir baskı yarattığını ifade eden Pozsar, “Ekonomik savaşı talebin maksimize edildiği tüketici odaklı Batı ile Batı'nın ihtiyaçlarına hizmet etmek için arz seviyesinin maksimize edildiği üretim odaklı Doğu arasındaki mücadele olarak düşünün” dedi. Pozsar'a göre bu model, Doğu-Batı ilişkileri bozulana ve arz eski durumuna dönene kadar devam etti.

Stratejiste göre bu durum enflasyonu yapısal bir problem haline getirdi. Pozsar, Rusya ve Çin'deki değişikliklerin yanı sıra göç kısıtlamaları yüzünden sıkılaşan işgücü piyasaları ve corona virüsü pandemisinin hareketlilikte azalmaya yol açması nedeniyle arz kesintilerinin ortaya çıktığını söyledi.

‘FED FAİZLERİ YÜZDE 5 VEYA 6’YA ÇEKEBİLİR'

Stratejiste göre, sıkı arz piyasasına uyum sağlamak amacıyla toplam talepte önemli ve sürekli bir azalma yaratmak için Jerome Powell liderliğindeki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 5 veya yüzde 6’ya yükseltmesi ve oranları bu düzeyde tutması riski mevcut. Fed faizi şu an yüzde 2,25-2,50 aralığında bulunuyor.

Pozsar'ın enflasyonun yüksek kalacağı yönündeki uyarısı, yatırımcıların odaklarını enflasyon endişesinden resesyon riskine çevirmesiyle geçen ay yükselen ABD Hazine piyasasıyla çelişiyor.

Ekonomik yavaşlama genel anlamda tüketici fiyatlarını düşürürken ABD’de enflasyon haziranda yüzde 9,1 olarak kaydedildi. Bu oran Fed'in yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde. Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı ankete göre fiyat artışının üç aydır ilk kez temmuzda yüzde 8,8'e gerilemesi bekleniyor.

‘POWELL BUNALIMI GÖZE ALDI'

Pozsar notunda, faiz indirimlerinin yeni bir enflasyon nöbetini tetikleyebilecek ekonomik bir toparlanmaya neden olmamasını sağlamak için faiz oranlarının bir süre daha yüksek tutulabileceğini söyledi.

Stratejiste göre Powell ekonomik bir bunalım ve yeniden atanmama pahasına olsa bile enflasyonu frenlemek için elinden geleni yapacak.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artışlarına başlaması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal risklerin artışını da beraberinde getiriyor.

Birçok ülke borçlarını döndürmekte zorlanırken, borçlar için ödenecek faizler de artıyor. Küresel ekonomideki durgunluk riski de gelişmekte olan ekonomilerde belirsizlikleri ve kriz riskini artırıyor.

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