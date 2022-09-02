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Credit Suisse Zürih’te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, maliyet kısıcı tedbirler kapsamında toplamda 4 bine yakın çalışanın işine son verebilir.

Yayınlanma: 08:56 - 02 Eylül 2022 Güncellenme:
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Credit Suisse Zürih’te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

İsviçre merkezli Credit Suisse, maliyet kısıcı tedbirler kapsamında Zürih’te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Konu hakkındaki bilgi, Blick gazetesinin adının açıklanmasını istemeyen bir şirket kaynağına dayandırdığı haberde yer aldı.

Alman Handelsblatt gazetesi ise maliyet kısıcı tedbirler konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, işten çıkarılacak kişi sayısının 4 bine yakın olabileceğini ifade etti.

‘GEÇİŞ YILI’ VURGUSU

Credit Suisse, 2022’yi nöbet değişikliği, yatırım bankacılığında risk almayı azaltmak için yeniden yapılanma ve servet yönetimini artırma ile bir “geçiş” yılı olarak nitelendiriyor.

Zürih merkezli banka, bankanın satın alınabileceği yönündeki spekülasyonları ise reddetti. (REUTERS)

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