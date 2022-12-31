Cumhurbaşkanı kararıyla ertelenen Bekart grevinde işçiler kazandı

Cumhurbaşkanı kararıyla 'milli güvenliği bozduğu' gerekçesiyle yasaklanmasına rağmen 13 Aralık'tan bu yana devam eden Bekaert grevinde işçiler kazandı. Grevin yasal olmadığını gerekçe göstererek işçileri tazminatsız kovmakla tehdit eden işveren, ilk 6 ay için önerdiği yüzde 50 zam oranını yüzde 84,83'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı kararıyla ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle yasaklanan ve 13 Aralık’tan bu yana devam eden Bekaert işçilerinin grevi, kazanımla sonuçlandı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, grevin dün gece 23.00’te yapılan anlaşmaya işçilerin de onay vermesi üzerine sona erdiği belirtildi.

Ücret zammı olarak ilk 6 aylık dönem için işverenin önerdiği yüzde 50 oranında artış işçiler tarafından reddedilmiş, bu yüzden greve gidilmişti. Yapılan anlaşma ile ilk 6 aylık dönem için yüzde 84,83 oranında zam alındı.

Sendikadan yapılan açıklamada diğer 6 aylık dönemlerde ise enflasyon artı 2 puan şeklinde zam uygulanacağı duyuruldu.

GREV NEDENİYLE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Birleşik Metal-İş, sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 100 oranında artış elde edildiğini duyururken, grev nedeniyle ücretlerde bir kesinti yapılmayacağını da açıkladı.

“Bilindiği üzere, grev kararımız milli güvenlik gerekçesiyle “erteleme” adı altında yasaklanmıştı” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Birleşik Metal-İş üyesi Bekaert işçileri, anayasadan doğan haklarını kullanarak grev yasağını tanımadılar ve 18 gün boyunca şanlı bir direniş gerçekleştirdiler. Bekaert grevimiz ile işçiler önemli kazanımlar elde ettiler.

‘GREV YASAKLARI TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILMIŞTIR’

Ancak, bu grev esas olarak mali sonuçları üzerinden değil. Türkiye işçi sınıfı tarihindeki önemli yeri ile anılacaktır.

Grev yasağına karşı yapılan bu şanlı grevle, sendikal mücadelede artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bekaert grevimiz sonrası artık grev yasakları tarihin çöp sepetine atılmıştır.

Grevimizin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan başta Bekaert işçileri olmak üzere, grevimize destek ziyaretlerinde bulunan, dayanışma içinde işçi sınıfının yanında olan, önemli moral destek sunan tüm dostlarımıza dayanışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Belçikalı işverenin yılın ilk 6 ayı için teklif ettiği yüzde 50'lik zammı reddeden ve ilk 6 ay için yüzde 130 zam talep eden işçiler, 4 aylık sürecin ardından grev kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 13 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bekaert Çelik şirketinin Kocaeli’ndeki iki fabrikadaki grevleri 60 gün süreyle ertelemişti.

Ancak bu kararın erteleme değil yasak anlamına geldiğini belirten işçiler, 13 Aralık’tan bu yana grevde idi.

Süreci sozcu.com.tr’ye anlatan Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, işverenin işçilere ilettiği yazıda bu grevin yasal olmadığını, tazminatsız işten çıkarmayla tehdit ettiğini söylemişti.

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