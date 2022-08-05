Danıştay da özel davetle gizli kapaklı ihale yapmış

Bugüne kadar, AKP iktidarının özel davetle yaptığı birçok büyük ihalesini iptal eden Danıştay, bu defa kendi ihalesinde, açık usül yerine gizli kapaklı ihale yaptı. Yüksek mahkeme, yasanın olağanüstü haller için öngördüğü 21-b pazarlık usulünü, “eğitim tesisi hizmet binası” yapım işi için kullandı. İhaleyi özel olarak davet ettiği Aksu İnşaat’a yaklaşık bedelin yüzde 53 fazlasına verdi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği müteahhite verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu'nun “21-b Pazarlık” usulü defalarca yargıya taşındı. Yapılan yargılamalar son aşamada yüksek yargı organı Danıştay'ın önüne geldi.

Danıştay, AKP'nin birçok büyük ihalesini “21-b” koşulları karşılamadığı için iptal etti. Danıştay, son olarak Kanal İstanbul projesi kapsamında planlanan “Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı” ihalesinde, gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığını 21-b fıkrasında aranan “ivedilik şartını”nı da taşınmadığını vurguladı.

Ancak bu karardan birkaç ay sonra, Danıştay'ın Kamu İhale Kanunu'nun 21-b fıkrasındaki ayrıcalıkları kullanarak kimseye duyurmadan yani duyuru ilanı yayınlamadan bir ihale düzenlediği ortaya çıktı.

“Danıştay Başkanlığı Eğitim Tesisi Hizmet Binası” ihalesi, Danıştay Genel Sekreterliği tarafından 28 Haziran'da gerçekleştirildi. İhale özel olarak davet edilen Aksu İnşaat'a verildi.



YAKLAŞIK BEDEL İHALEDE YÜZDE 53 ARTTI

İhalede dikkat çeken detaylardan biri de ihale bedeli oldu. Fizibilite çalışmaları sonunda yaklaşık bedel 42 milyon 248 bin 598 lira 7 kuruş olarak hesaplandı. Ancak ihalelerde alışalagelmişin dışında bedel düşmedi bu defa arttı. ihale, Aksu İnşaat'a yaklaşık bedel üzerinden yüzde 53 artışla 64 milyon 953 bin liraya verildi.

2 Ağustos'ta imzalanan sözleşmeye göre 17 Ağustos'ta başlayacak inşaat 14 Nisan 2023'te tamamlanacak.

KAMU İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ankara merkezli Aksu İnşaat'ın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle:

Çanakkale Biga Belediye Binası, Bursa Karacabey 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Bursa Kemal Paşa 200 Yataklı Devlet Hastanesi, Ankara Yenimahalle OECD Eğitim Tesisleri, Erzurum Hını Kültür Merkezi, Adana Merkez 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu, Ankara Kuzeykent 3. Etap 540 Konutları, Çorum Osmancık 200 Yataklı Devlet Hastanesi, Rize Pazar 150 Yataklı Devlet Hastanesi….

ESAS OLAN AÇIK İHALE Kamu İhale Kanunu, esas usül olarak rekabete imkan sağlayan “açık” usülü işaret ediyor. Ancak deprem gibi önceden öngörülemeyen afetlerde halkın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 21-b fıkrasındaki şartlar sağlandığı takdirde duyuru ilanı yayınlanmadan, seçilmiş firmalar ihaleye davet edilebiliyor. Bu sayede işin hızla tamamlanması hedefleniyor. Yasa koyucu, vatandaş mağdur olmasın diye burada yeterli rekabet koşulu sağlanmamasını yani daha pahalıya işi vermeyi göze alıyor. Kamu İhale Kanunu 21-b Pazarlık fıkrası: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul ihalesini, Danıştay'a inat aynı firmalara iki katına verdiler İlginizi Çekebilir Danıştay'ın Bursa'da iptal ettiği metro hattı aynı şirkete 342,8 milyon lira zamla ihale edildi