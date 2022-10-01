Darphane bölmüş parçalanmış gizlemiş

Darphane ve Damga Matbaası yönetimi herkese açık ihale yapmamak için malzeme alımlarını parça parça yapmış.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası yönetiminin 100 binlerce liralık malzemeyi ihale düzenlemeden istediği firmadan almak için böl-parçala yöntemini kullandığı ortaya çıktı. Darpane ve Damga Matbaası döner sermayesinin 2021 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, kuruma alınan x-ray cihazları, ambalaj, temizlik ve ofis malzemeleri gibi birçok ihtiyaç malzemesi için ihale düzenlemeden bazı firmalara para ödediğini tespit etti. İhale kanununa göre, büyükşehir sınırlarındaki idareler 121 bin 405 lirayı, diğer idareler 40 bin 443 lirayı aşmayan ihtiyaçları ile alımlarını ilan yapmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılayabiliyor. Bu tutarları aşan ihtiyaçların ise ilan edilerek ve herkese açık ihalelerle temin edilmesi gerekiyor.

KİMSEYE DUYURMADI

Hesapları inceleyen Sayıştay, Darphane yönetiminin bu düzenlemedeki sınırlara takılmamak için alım miktarlarını parçalara böldüğünü tek tek çıkardı. Raporda yer alan tespitlere göre Darphane yönetimi, örneğin 814 bin 283 liralık ambalaj, tekstil, temizlik ve hırdavat malzemesini kimseye duyurmadan ve ihale düzenlemeden bir firmadan alabilmek için tam 17 parçaya böldü. Kurum toplamda 2 milyon 628 bin liralık malzemeyi tam 53 partiye bölerek ihale düzenlemeden, dilediği firmadan dilediği fiyattan aldı. İhale düzenlenmediği için rekabet ortamı ve en uygun fiyat oluşamadı.

Hazine'ye vermemişler

Sayıştay, Darphane yönetiminin dışarıya yaptığı altın basımı işlerinden elde ettiği paraları muhasebe kayıtlarına almadığı gibi Hazine'ye de göndermediğini de ortaya çıkardı. Raporda, “Cumhuriyet Altını basımı sürecinde, müşteriler tarafından getirilen külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında, ayni olarak tahsil edilen altın baskı bedelinin gelir hesaplarında muhasebeleştirilmediği ve elde edilen hasılatın Hazine'ye aktarılamadığı görülmüştür” denildi.