Demokrasinin en büyük düşmanı enflasyon

Eşitsizliklerin derinleşmesi ile demokrasilerde alarm zillerinin çalmaya başladığını belirten Prof. Daron Acemoğlu, enflasyonun toplumun güvenini kırdığını dile getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nobel ekonomi ödülü için bu yıl en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye'de halkın uzun süredir yüksek enflasyonla yaşadığını, bunun sisteme güveni hasara uğratacağını ve enflasyonun aslında demokrasiye büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Daron Acemoğlu 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) iktisat profesörü olarak görev yapıyor ve dünyadaki en etkili birkaç iktisatçıdan biri olarak gösteriliyor.

Geçen hafta yayımlanan röportajında Prof. Acemoğlu, tüm dünyada popülizmin yükseldiğini, eşitsizliklerin derinleşmesinin demokrasi için alarm zillerini çaldığını belirterek, “Bu nedenle enflasyonla savaşmak çok gerekli” ifadesini kullandı.

Acemoğlu, “Enflasyonu kontrol altına almak önemli çünkü piyasa mekanizmaları göz önüne alındığında yüksek enflasyon çok büyük bir ‘güven kırıcı'. Enflasyon yüksek olduğunda halk sisteme, paraya ve piyasa mekanizmasına olan güvenini kaybetmeye başlar” dedi.

UYARI İŞARETLERİ

Tüm dünyada popülizmin yükselişinin en büyük endişelerinden biri olduğunu belirten Acemoğlu, konuyu daha geniş bir eksende; demokrasinin hasar alması olarak yorumladığını anlattı. Bu durumun her endekste kendini gösterdiğini, giderek daha fazla ülkede demokratik kurumlara güvenin azaldığını vurgulayan Acemoğlu, “Politik kutuplaşmanın artması, aşırı görüşler için alan açıyor, politik gelişmelerin halk tarafından analizini zorlaştırıyor. Eşitsizlikler artıyor, bu halktaki memnuniyetsizliği artırıyor. Tüm bunlar demokrasi için uyarı işaretleridir” dedi.

Gelecek 10 yıla iyimser bakmıyorum

Dünyanın en saygın ekonomistlerinden biri olan Acemoğlu global ekonominin gelecek 10 yılına iyimser bakmadığını, kısa vadede ekonominin daha iyi bir görünümü olacağını düşünmediğini belirtti. Acemoğlu, “Mevcut ekonomik realite ‘farklı bir küreselleşmeyi hayata geçirmek' için bir fırsat olabilirdi ancak bunun jeopolitik gerilimin artması, demokratik kurumların zayıflaması ve Çin-Rusya gibi rejimlerin güçlenmesi nedeniyle gerçekleşeceğinden şüpheliyim” diye konuştu.