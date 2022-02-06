Denge kaybedilirse dövizdeki drama krize dönüşür

Kur korumalı mevduat sisteminin Hazine’ye yüklü bir fatura çıkarabileceğini öngören Oxford Economics’e göre güven tamamen buharlaşırsa ülke mali bir krize sürüklenebilir.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Saygın analiz kuruluşu Oxford Economics, Kur Korumalı Mevduat'ı inceleyen bir rapor hazırladı. “Türkiye'nin öngörülemeyen makro politikaları, Hazine'ye dövize endeksli TL mevduatlardan kaynaklanan yüklü bir fatura bırakabilir” denilen raporda Türkiye ekonomisine dair gerçekleşmeler sert faiz artışları gerektirse de bir miktar faiz indiriminin daha kapıda olabileceği öngörüldü.

GÜVEN BUHARLAŞABİLİR

Raporda, “Politikalar daha da dengesiz hale gelir ve güven buharlaşırsa, plan çok pahalı olabilir ve döviz kuru dramasının bir sonraki bölümünü mali bir krize dönüştürebilir” uyarısı yaptı. Oxford Economics ekonomistleri Kur Korumalı Mevduat'ın Türkiye Hazinesi'ne maliyetini ölçmek için TL'nin değeri ve sisteme katılım düzeyine göre farklı senaryolarda hesaplamalar yaptı.

HAZİNE'YE YÜK AĞIRLAŞIR

Buna göre, sisteme %25 mudi katılımı varsayıldığında, dolarda 17.1 lira seviyesi görülmesi halinde Türkiye Hazinesi'nin, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık %1.2'sine eşit bir darbe alacağı hesaplanıyor. Kur Korumalı Mevduat'a katılım %40'a yükselir dolar kuru 21.2 TL'ye kadar yükselirse sistemin Hazine'ye yükü GSYİH'nın %7.5'ine kadar yükselebilir.

Siyasi ortam oynaklığı teşvik ediyor

Türkiye'nin kamu maliyesinin temel çizgisinin şimdilik diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında olumlu seyrettiği belirtilen raporda siyasi risklere dikkat çekilerek, “Siyasi ortam oynaklığı teşvik ediyor. Merkez Bankası (TCMB) yeni faiz indirimleri yapabilir” denildi. Raporda, TL'nin daha fazla değer kaybetmesini önlemek için döviz rezervlerinin tüketildiğine dikkat çekilerek, “Aralık ayında doğrudan müdahaleler en az 7.3 milyar dolara mal oldu ve uluslararası net rezervler son 20 yılın en düşük seviyesine indi” denildi.