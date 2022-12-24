Deniz kıyısına bungalov izni!

Şehir Plancıları Odası ve vatandaşlar, yasaya göre çivi bile çakılamayacak alana bungalov yapılmasına tepki gösterdi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi sahilinde, turizm amaçlı kullanılmak üzere beş adet bungalov yapılıyor. Neredeyse denizle birleşen kumsal şeridine, kıyı kenar kanunu dikkate alınmadan beton dökülerek inşaata başlandı. AKP'li Akçaabat Belediyesi'nin geçici ruhsatla izin verdiği yapılaşmaya, Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, itiraz etti.

Şen, proje alanında imar kanununun değil, kıyı kenar kanunun geçerli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Şahıs mülkiyetinde olan parseller, imar planında rekreasyon alanı olarak geçiyor. Rekreasyon alanlarında ‘iki katlı binalar yapılabilir' diye bir ifade var. Ancak burası kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metreyi içerir. Bu parsel kıyı kanuna tabi ilk 50 metre içerisinde bir yer. Dolayısıyla burası rekreasyon alanı değil, rekreatif alanı. Rekreatif alanlarda hiçbir şekilde yapıya izin verilmez. Özel mülk de olsa devlete de ait olsa üzerine çivi bile çakamazsınız. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil.”