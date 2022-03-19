Denizli’de çiftçi ve minibüsçüler eylem yaptı

Denizli’nin Çivril ilçesinde üreticiler ve minibüsçü esnafı mazot fiyatlarını ve girdi maliyetlerinin artışını protesto etti.

Selami AYDIN

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Denizli'de çiftçiler sokağa döküldü.

Çivril ilçesinde çiftçiler ve minibüsçü esnafı birlikte eylem yaptı.

Traktör ve minibüslerle ilçe merkezinden kornalar çalarak geçen protestocular araçlarının önüne astıkları pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştılar.

‘KIYAK DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

İlçe merkezinde toplanan protestocular; “Mazot ve gübre başta olmak üzere damla sulamaya kadar çiftçinin girdi maliyetleri büyük ölçüde arttı. Ekemiyoruz, biçemiyoruz. Herkes bir şekilde tarlasına ürünü ekmeye çalışıyor. Kimseden minnet dilenmiyoruz. Çiftçinin hakkının teslim edilmesini istiyoruz. Gemilere, yatlara kıyak yapılıyor. Bizler kıyak değil hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KARACA: ÇİFTÇİ EKEMEZ DURUMA GELDİ

Eylemcilere destek veren CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şöyle devam etti:

“Çiftçimiz, minibüsçü esnafımız sesini duyurmaya çalışıyor. Artık yeter. Korkmadan, cesurca sizler saraya sesinizi duyurmak için bir araya geldiniz. Bizler de size aracılık etmek için buradayız. Çiftçi; Ekim, Kasım aylarında buğdayını ekemedi. Arpasını ekemedi. Ekenler gübre atamadı. Çünkü gübre fiyatları aldı başını gitti.

Okul servisi çeken minibüsçü esnafı sene başında mazot 6,5 lira iken sözleşme yaptı. Şimdi mazot 20 lira. Esnafımız perişan durumda saray sesini duymuyor. Sarayın keyfi yerinde. Çiftçimiz ekemiyor. Hayvancı ineğine yem bulamıyor, saman bulamıyor. Türkiye tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. ­Bugün Konya Ovası’na buğday ekemedi. Tarımda yandaş kapısı oluşturdular. Siz ekmeyin biz getirelim, sizler de tüketin dediler.”

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