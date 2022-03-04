Depo 1.000 liraya dolmuyor

Art arda gelen akaryakıt zamları sonrası vatandaş araçlarının deposunu dolduramaz oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1.000 TL'den fazla ödemek zorunda. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 18.06 TL oldu ve bir depoya ödenecek bedel 1.083 TL'yi buluyor.

SERVET YAKIYOR

Motorinde de benzer bir tablo var. Ankara'da bir litre motorinin fiyatı 19.01 TL'ye satılıyor. 60 litrelik bir depo 1.140TL'ye doluyor. Bu durumdan binek otomobil sahiplerinin yanı sıra esnaf da çok olumsuz etkileniyor. 65-80 litre depoya sahip hafif ticari araçlarda bir depo akaryakıta bin 500 TL'den fazla ödemek zorunda kalınıyor Ortalama 500 litrelik depoya sahip kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçların da kullanım maliyeti katlanarak artıyor. Motorin ile çalışan bu araçların depoları 9 bin 505 TL'ye dolarken, yaşanan maliyet artışı doğrudan taşımacılık fiyatlarına yansıtılıyor. Akaryakıt zamları hız kesmezken depoları doldurmanın maliyeti önümüzdeki günlerde daha da artacak.

Benzine, motorine büyük zam

Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zamdan sonra benzinin litresi Ankara'da 17.55 liradan, 18.08 liraya, İstanbul'da 17.46 liradan 17.99 liraya çıktı. Ayrıca, Ankara'da 17.68 lira olan motorinin litre fiyatı 19.01 liraya, İstanbul'da 17.60 liradan 18.93 liraya yükseldi.

15 aylık artış yüzde 185 oldu

2021'in başında motorinin litre fiyatı 6.67 iken 60 litrelik bir depo 400 TL'ye doluyordu. Bu yılın başında ise aynı depo 771 TL'ye dolarken, günümüzde 1.140 TL'ye doluyor. Yılbaşından itibaren depo dolum maliyeti yüzde 48 artarken, son 15 aydaki artış oranı da yüzde 185 oldu.