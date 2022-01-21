Deutsche Bank’tan kur korumalı mevduat, faiz ve enflasyon değerlendirmesi

Almanya merkezli Deutsche Bank, kur korumalı mevduat uygulamasının TL'de değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağına işaret etti. Banka, TCMB'nin politika değişikliğine gitmemesi durumunda enflasyonun kasım ayına kadar yüzde 50'nin üzerinde seyredeceğini belirtti.

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Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda kur korumalı mevduatın yaratabileceği mali yük ve döviz cinsi borçların hükümetin borçlarının yüzde 66'sına ulaşmasıyla Türkiye'nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi.

Bloomberg HT’nin aktardığına rapora göre, hükümetin döviz cinsi borçlarının yüzde 66'ya ulaştığını ve bunun daha da artmasını beklediklerini belirten banka, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını söyledi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

“Bundan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz” diyen Deutsche Bank, enflasyonun da mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Manşet enflasyonun ocak ayında yüzde 46 seviyesine çıkmasını bekleyen banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 53'e çıkacağını ve Merkez Bankası’ndan (TCMB) herhangi bir politika değişikliği gelmediği takdirde enflasyonun 2022'nin Kasım ayına kadar yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

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