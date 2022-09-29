Devletin kasasındaki açık iki kattan fazla büyüdü

Sayıştay'ın 2021 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda yer alan tabloya göre devletin kasasındaki kara delik büyüdü. Bir yılda tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine ödenen para ise dudak uçuklattı.

Sozcu.com.tr

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Sayıştay’ın paylaştığı merkezi yönetim faaliyet sonuçları tablosuna göre 2021 yılında 2 trilyon 419 milyar 42 milyon lira gelir elde eden devletin giderleri 3 trilyon 23 milyar 440 milyon lira oldu. Böylece kasa 604 milyar 397 milyon lira eksi yazmış oldu. 2020 yılında bu rakam 276 milyar lira seviyesindeydi.

GELİRLERDE ASLAN PAYI VERGİLER

Devlet geçtiğimiz yıl en büyük geliri yüzde 55.5 pay ve 1 milyar 334 milyar lirayla vergilerden elde etti. Vergiler içindeki en yüksek pay ise yüzde 19.2'lik oranla mal ve hizmetlerden alınan vergilerden oluştu.

Döviz kurundaki değişimlerden kazanç ise 249 milyar lira oldu ve gelirlerdeki payı yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. Menkul kıymet ve taşınmaz satışından geçtiğimiz yıl 873 milyar lira gelir elde edildi.

Faizden 53 milyar, para cezalarından 238 milyar lira kazanç sağlayan devletin diğer gelirlerinin toplamı 390 milyar lira oldu.

KUR FATURASI AĞIR OLDU

2021 yılında devletin en büyük gider kalemini 1 trilyon 103 milyar lira ile değer ve miktar değişim giderleri (kur değişikliği – borç miktarının artması vb.) oluşturdu.

Cari transfer giderleri 630 milyar lira olurken bu başlık altında görev zararları için 167 milyar, belediyelere yapılan 169 milyar lira Hazine yardımı ve vatandaşlara yapılan 104 milyar liralık yardımları yer alıyor.

MAAŞ ÖDEMELERİ

Mal ve hizmet alımlarına geçtiğimiz yıl 110 milyar lira harcanırken, toplam personel gideri 349 milyar lira oldu. Memurlara 349 milyar lira, işçilere 35 milyar lira, milletvekillerine 234 milyon lira, istihbarat personeline 1 milyar 512 milyon lira ödeme yapıldı.

SAĞLIK GİDERİ 3 KATTAN FAZLA ARTTI

2021 yılında devlet ilk madde ve malzeme giderlerine 24 milyar lira harcarken bunun 11 milyar 659 milyon lirası tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine ödendi. Pandeminin başladığı 2020 yılında bu rakam 3 milyar 673 milyon lira, 2019’da ise 1 milyar 160 milyon liraydı.

Kırtasiye malzemelerine 1 milyar 138 milyon lira, yiyeceklere 1 milyar 802 milyar lira, araç yakıt ve yağlarına 1 milyar 137 milyon lira ve temizlik ekipmanlarına 812 milyon lira harcandı.

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