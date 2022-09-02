Dış ticaret açığı ağustosta rekor tazeledi

Ağustosta dış ticaret açığı yıllık yüzde 161,8 artışla 11,3 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yılın ilk sekiz ayında dış açık 73,5 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin dış ticaret açığı giderek artmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,2 oranında artışla 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 32 milyar 618 milyon dolar oldu.

Ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolara yükseldi. Geçen sene aynı ayda açık 4 milyar 307 milyon dolardı.

Dış ticaret hacmi ağustosta yıllık yüzde 28,4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolara yükseldi.



2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 18,3 oranında artışla 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 239 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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