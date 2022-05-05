Dış ticaret açığı nisanda 6,1 milyar dolara yükseldi

Dış ticaret açığı nisan ayında petrol ve doğalgaz gibi artan enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 98.1 artarak 6.1 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara çıktı. İthalat ise, neredeyse tamamı ithal edilen petrol ve doğalgazdaki fiyat artışları nedeniyle yüzde 34.9 yükselerek 29.5 milyar dolar oldu.

Muş, nisan ayında dış ticaret hacmi, geçen yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Dış ticaret açığı ise nisan ayında petrol ve doğalgaz gibi artan enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 98.1 artarak 6.1 milyar dolara yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE’YE

Muş’un açıkladığı bilgilere göre, nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler 2.1 milyar dolar ile Almanya, 1.7 milyar dolar ile ABD ve 1.1 milyar dolar ile de İngiltere oldu.

2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı.

ENERJİ İTHALAT FATURASI REKORA YAKIN SEYRETTİ

Öte yandan, Türkiye’nin enerji ithalatı, küresel enerji fiyatlarındaki keskin artışla nisan ayında geçen yıl aynı ayına göre yüzde 134.1 artışla 7.75 milyar dolara, ilk 4 ayda ise yüzde 173.1 artışla 32.75 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı öncü verilere göre, Türkiye’nin aylık olarak rekora yükselen enerji ithalat faturası bu yıl kırılan aylık rekor olan 8.8 milyar doların sınırlı altında kalsa da nisan ayında da rekora yakın seyretmeye devam ediyor.

Türkiye’nin neredeyse tümüyle ithal ettiği petrol ve doğalgazın fiyatı bir yıldan uzun süredir neredeyse kesintisiz artış kaydediyor.

Uluslararası petrol fiyatları Nisan ayında geçen yılın iki katı, doğalgaz fiyatları ise beş katı seviyelere yükseldi.

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