DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: İşçilerin ücretlerinde iyileştirme istiyoruz

Sağlık çalışanları, haklarının iyileştirilmesi talebiyle Antalya'da eylem düzenledi. Eyleme katılan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Bütün sağlık işçileri olarak ücretlerimizde kalıcı ve gerçek enflasyon karşısındaki kaybımızı giderecek bir iyileştirme istiyoruz" dedi.

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Sağlık işçileri bugün, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem düzenleyerek, haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. “Sağlık işçisiyiz, haklarımızı istiyoruz” pankartının açıldığı eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılım sağladı.

“BU DÜZEN BİZİ YOKSULLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Çerkezoğlu, “Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyümüş. Evet biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bizim emeğimiz üzerinden ülkemiz büyüyor. Ama biz bu büyümeden payımızı almış mıyız? Türkiye ekonomisinin yüzde 7 buçuğa yakın büyüdüğü bu dönemde, işçi sınıfının, emekçilerin ürettiğimiz bu değerden aldığı pay yüzde 39'dan yüzde 31'e gerilemiş. Yani bu düzen bizi daha fazla yoksullaştırmaya devam ediyor” diye konuştu.

TALEPLERİ SIRALADI

Çerkezoğlu, işçilerin taleplerini şöyle açıkladı:

* “Bütün sağlık işçileri olarak ücretlerimizde kalıcı ve gerçek enflasyon karşısındaki kaybımızı giderecek bir iyileştirme istiyoruz.

*Sağlık çalışanları açısından kazanılmış bir hak olan haftalık 40 saat çalışma istiyoruz.

*Yapılan bu sözleşmelerle yeniden 45 saate çıkarılan bu dayatmayı kabul etmiyoruz.

*Haftalık 40 saatlik çalışma sistemi istiyoruz.

*Ara dinlenmelerimizi, istirahatlerimizi, yemek molalarımızı istiyoruz.

*Taşeron döneminden beri var olan, keyfiyetin ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını, nerede bir iş gösterirlerse ‘benim görevim değil' dediğimizde her türlü baskı ve keyfiyetle karşılaştığımız bu düzenin son bulmasını ve görev tanımlarımızı istiyoruz.

*Bizi taşerondan, bizi o içi boş kadroya geçirdiklerinde var olan 696 sayılı KHK'dan kaynaklanan bütün keyfiyetlerin ve hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz.

*Tahin hakkımızı istiyoruz. Zorunlu emeklilik dayatmasının son bulmasını istiyoruz.”