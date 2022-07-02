Dolar altını tahtından indirdi

ABD Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırma adımları resesyon korkularıyla çatışırken dolara olan talep altının önünü tıkadı. Paranın güvenli sığınağı altın, tahtını dolara kaptırdı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyada enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ve merkez bankaları da fiyat artış hızını dizginlemek için faiz artışına giderken, paranın güvenli sığınağı altın, tahtını dolara kaptırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi 1.850 dolar yakınında işlem gören altın martta 2.070 dolara kadar çıktı, fakat savaş altını bu süreçte değerli tutsa da özellikle tahıl ve petrol sıkıntısının artması küresel enflasyonu hızlandırdı. Daha önce enflasyonist dönemlerde yüksek kalan altın için bu defa merkez bankalarının adımlarıyla ralli durdu.

İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADI

Yılın ilk yarısında kazançlarından olan altın, ikinci yarıya da yüzde 1 düşüşle başladı. Kıymetli metalin ons fiyatı dün 1.783 dolarla yılın en düşük seviyesini test etti ve sene başı kazancını sildi. Dolara olan talep artarak devam ederken, dolar endeksi de yüzde 1'e yakın artışla 105.31 seviyesine yükseldi. Altın başta olmak üzere birçok kıymetli metalin resesyon dönemlerinde değişken oranlarda yükseliş yaşaması beklenir. Ancak, yatırımcı mayıstan bu yana hızla riskli varlıklardan uzaklaşırken altın gibi güvenli limanlar yerine dolara yöneliyor. Böyle olunca da altın küresel piyasalarda yaşanan risk algısında bozulmaya yukarı yönlü tepki veremiyor. TD Securities analistleri “Şahin bir ABD Merkez Bankası (Fed) rejimi durgunluk korkularıyla çatışırken sarı metal iki yöne çekiliyor. Altın yatırımcısı stagflasyon baskısına göre pozisyon alırken, kalıcı enflasyonun daha fazla faiz artışını körükleyebileceğini akıllarından çıkarmamalı” uyarısı yapıyor.

1.845 doları aşarsa yükselişin önü açılacak

Analistlere göre altın için ilk destek 1.780 dolar ve eğer bu destek kırılırsa 1.750-1.720 aralığına doğru düşüş devam edebilir. Yukarı yönde hareketin devamı için ise 1.835-1.845 dolarlık alanın yeniden ele geçirilmesi gerekiyor. Analistler, 1.845 doların üzerine doğru bir kırılma yaşanırsa 1.880 dolarlık bölgeye giden yolun açılabileceğini söylüyor. Gram altın tarafında ise 1.030 lira civarından 950 liraya doğru bir düşüş görüldü. Bu düşüşte dolar kurundaki düşüşler ana etken oldu. Kur tarafının bir süre yatay seyredeceğini öngören analistler, bu süreçte gramda ons altın hareketinin daha belirleyici olacağına dikkat çekiyor.