Dolar Euro’yu geçti, Amerikalı turistler Paris butiklerine akın etti

Euro/dolar paritesinin 20 yıldır ilk kez 1’in altına gerilemesiyle Amerikalı turistler alışveriş için Avrupa’daki lüks mağazalara hücum etti.

Sozcu.com.tr

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TL’deki değer kaybı Türkiye’ye gelen yabancılar için fiyat avantajı yaratırken, benzer bir durum Avrupa’da Amerikalılar için yaşanıyor.

Euro, dolar karşısında değer kaybederken Amerikalı turistler Fransa'nın başkenti Paris'teki mağazalara hücum ediyor.

Reuters'ın haberine göre pek çok ABD'li Euro/dolar paritesinin düşmesiyle epey cazip hale gelen lüks Avrupa mağazalarının tadını çıkarıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) para birimi Euro, yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 12’ye yakın değer kaybı yaşadı.

‘EURONUN ZAYIFLAMASI HARCAMAYA TEŞVİK EDİYOR'

ABD'nin Kolorado eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki Shawna Wilson hem kızı hem de kendisi için Paris'teki lüks La Samaritaine mağazasından elbise aldığını belirtiyor. Fiyatların indirime girmiş gibi hissettirdiğini söyleyen Wilson, Euro’nun değer kaybetmesinin harcamaya teşvik ettiğini ifade ediyor.

Florida eyaletinin Delray Beach kentinde yaşayan 70 yaşındaki Cherly Penn de Louis Vuitton, Chanel ve Gucci gibi markaların yer aldığı Paris'in Montaigne Caddesi'ni ziyaret edenler arasında.

“Caddeye yeni geldik, bu yüzden alışveriş çılgınlığına yeni başladık” diyen Penn, “Euro ve doların eşit olmasını seviyorum, bu yüzden tam olarak ne harcadığımı biliyorum” diye ekledi.

HEM HARCADI HEM 8 BİN DOLAR TASARRUF ETTİ

TikTok fenomeni Jennifer Groner ise Euro’nun dolar karşısında baskı altında olduğu nisanda Paris’e gelenlerden. Groner, “Fiyat tasarrufu açısından hiç böyle bir şey görmedim” diyerek düşüncelerini dile getiriyor.

Groner, Paris'teki Hermes mağazasından Birkin çanta aldığını ve lüks ürüne ABD'de ödeyeceğinden 4 bin dolar daha az verdiğini söyledi. Prada, Dior, Louis Vuitton ve Chanel’den de birçok ürün satın alan Groner, hesaplamalarına göre ABD fiyatlarına kıyasla toplam 8 bin dolarlık tasarruf sağladığını belirtiyor.

FİYATLARA DÜZENLEME GELEBİLİR

Lüks markalara yönelik gelişmeleri takip eden pursebop.com’un kurucusu Monika Arora, markaların bir vadede fiyatlara “düzen vereceğine” inandığını söyledi.

Chanel, mayısta kur dalgalanmalarını, özellikle Euro’nun zayıflığını ve enflasyonu hesaba katmak için temmuzda fiyat artışı uygulayabileceğini açıklamıştı.

ABD'LİLER LÜKS SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarının Avrupa Birliği'ni uzun süreli bir ekonomik krize sürükleyebileceği korkusuyla Euro, 13 Temmuz Çarşamba günü 20 yıldır ilk kez 1 doların altına düşmüştü.

İngiltere merkezli finans grubu Barclays'in analistlerine göre zayıf Euro, özellikle Amerikalı turistler için büyük bir çekim noktası yaratıyor. ABD'li müşteriler bu çekim sayesinde ikinci çeyrekte Avrupa lüks mal sektörü için önemli bir büyüme faktörü oldu.

İsviçre merkezli banka UBS'nin analistleri Amerikalıların talebinin artmasının haziranda Avrupa'da turizm harcamalarında geçen yıla kıyasla kaydedilen 4 katlık artışa katkıda bulunduğunu söyledi.

Pek çok kişinin Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan karantina uygulamaları sırasında biriktirdiklerini harcamasıyla lüks sektörü pandemiden aldığı hasarları hızlı bir şekilde telafi etti.

ÇİNLİLERİN YERİNİ AMERİKALILAR DOLDURUYOR

Ancak dünyanın en büyük lüks ürün pazarı Çin'deki satışlar bu yıl düştü. Bunda yeni Covid-19 dalgasına karşı uygulanan karantina önlemleri nedeniyle mağazaların kapanması, talebin daralması ve Çinli turistlerin Avrupa'da daha fazla harcama yapması etkili oldu.

Pandemi öncesinde Avrupa'da lüks satışlardaki artışın ana kaynağı olan Çinli ziyaretçilerin eksikliğini Amerikalılar dolduruyor, bu da kayıpların telafi edilmesine katkı sağlıyor.

EN ÇOK FRANSA FAYDA SAĞLADI

Lüks ürün şirketleri Richemont ve Burberry cuma Avrupa'da daha yüksek satışlar bildirdi. Bu, markaların Çin'de yaşadıkları yüzde 30'dan fazla düşüşü Avrupa'da toparladığını gösteriyor.

Öte yandan turistlerin hevesli alışverişlerinden en çok Fransa faydalandı.

UBS analistlerine göre haziranda Fransa'da turistlere yapılan satışlar yükseldi ve 2019'daki seviyenin yüzde 11,3 altına geldi. Kendi iç pazarlarında büyük riske sahip olan Fransız lüks markaları için satışların artması olumlu bir işaret.

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