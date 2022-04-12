Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Nisan 2022

Dolar 12 Nisan 2022 Salı günü 14.68 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemlerde 14,63 – 14,75 arasında hareket etti. Haftaya 14,74 seviyesinden başlayan kur, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin açıklamalarıyla geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon karşı korumalı yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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Kurda son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu görüntü ile birlikte dolar endeksi tekrar 100 seviyesinin üzerine geçmesine rağmen dün 14,65 TL altı test edildi. Gün içi işlem aralığı dar bant içinde seyretmesine rağmen yükselişlerin de sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.468 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 12 Nisan 2022 Dolar yorumları: Dolar 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.73 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler sağlayamadı ve 14.66 seviyesine geriledi. Kısa vadede 14.73 seviyesi altında seyirlerin korunması durumunda görülebilecek geri çekilmeler 14.56 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir. Buna karşın, 14.73 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise 14.80 ve psikolojik direnç görevi gören 15.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.