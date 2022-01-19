Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Ocak 2022

Dolar bugün 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 13.62 TL'den işlem görüyor. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 13.44 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Kurda 13,60 direncinin üzerine geçilmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlanamadığı görüldü.

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Dolar kuru geçen haftaya göre daha dar bir aralıkta dalgalanmasını sürdürüyor. Bu hafta 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında bir hareketlilik takip ediliyor. Yarın açıklanacak Merkez Bankası kararı öncesinde kurda temkinli bekleyiş hakim. Diğer taraftan, mart ayında Fed'in faiz artıracağı görüşünün ön plana çıkmasıyla ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş sürüyor. ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1'in üzerine çıktı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.62 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.362 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 19 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 19 Ocak 2022 dolar yorumları: Teknik göstergeler, kurda yaklaşık son iki haftadır etkili olan 13,00 – 14,00 bandının kısa vadede etkili olmaya devam edebileceğinin sinyalimi veriyor. Kurda anlamlı bir geri çekilme hareketinin görülebilmesi için 13,00 seviyesi altının hedef alınması ve ardından bugün itibariyle 12,80 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması önem arz ediyor. Bu ortalamanın atlında ise yine bugün itibariyle 10,85 seviyesine denk gelen 100 günlük ortalama yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13,95, 14,45 ve 14,85 dirençlerini izlemeye devam ediyoruz.