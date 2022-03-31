Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Mart 2022

Dolar 31 Mart Perşembe günü 14.64 TL'den işlem görüyor. Haftaya 14.82 seviyelerinde başlangıç yapan dolar hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Özellik hafta içerisinde Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yurtiçinde görüşme yapması sonrası yapılan ılımlı açıklamalar gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıları azaltmış, azalan bu baskılar ile birlikte dolar kuru de aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

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DolarTL'de işlemler bu sabah 14.65 seviyesinden geçmektedir. Rusya – Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlanmasının yaratmış olduğu iyimserlik ile 14.53 seviyesine kadar gerileme kaydeden dolar kuru aşağı yönlü seyrini sürdüremedi. Bölgede henüz bir ateşkes sağlanabilmiş değil. Rusya'nın Doğu tarafında Donbas'ta yeni saldırılar gerçekleştirmek üzere olduğuna dair haberler takip ediliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.64 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.464 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Mart 2022 dolar yorumları: Yatay hareket korunmakla birlikte son günlerde görülen sınırlı geri çekilme durdu. İlk destekler 14.50-14.40 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 14.10 ve 13.50-13.20 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışının ilk dirençleri 14.90-15.00 olarak görülüyor. 14.90-15.00 daha önemli. Sonraki dirençler 15.20-15.30 seviyelerinde.