Doların patronundan korkutan işsizlik uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artışları nedeniyle işsizliğin yükselme riskinin olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Fed Başkanı Jerome Powell dün kongrede yaptığı konuşmada enflasyonu dizginlemek için tasarlanan agresif faiz artırımlarının işsizliği artırabileceğini söyledi.

Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki sunumunda, istihdam kaybına neden olmadan enflasyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu ama durumun böyle gelişmeyebileceğini söyledi.

‘İŞ GÜCÜ PİYASASI SÜRDÜRÜLEMEZ DERECEDE ISINDI’

Konuşmasında, “Şuan tarihsel olarak düşük bir seyirde olsa da, işsizliğin yükselme riski var” ifadelerine yer veren Powell, Fed’in faiz artışlarının amacının “büyümeyi daha sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi ve arz tarafına dengelenme şansı vermek” olduğunu söyledi.

Powell ayrıca iş gücü piyasasının sürdürülemez derecede ısındığın ve sürdürülebilir maksimum istihdama dönülmesine ihtiyaç olduğunu belirterek bunun için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

FAİZ ARTIŞLARI İŞSİZLİĞİ ARTIRABİLİR

ABD’de yıllık bazda enflasyon mayısta yüzde 8,6’ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed ise buna karşı önlem olarak politika faizini 75 baz puan artırarak son 28 yılın en yüksek faiz artışına gitti. Faiz oranlarını yüzde 1,5-yüzde 1,75 seviyesine yükselten Fed, böylece 2019’dan bu yana en yüksek faizi görmüş oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise Amerika’da işsizlik oranı oranı haziranda yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor. Maaşlar ise yükselmeye devam ediyor. Bu verilerse orta hızda da olsa ekonomik büyümenin devam ettiğinin bir işareti. Ancak Fed’in agresif faiz artışlarının ekonomiyi soğutacak ve büyümeyi düşürecek olması nedeniyle işsizliğin de artabileceğinden endişe ediliyor.

‘ENFLASYONU HAFİFE ALDIK’

Sunumunda enflasyon konusua da yer veren Powell, geriye dönüp bakıldığında enflasyonu hafife aldıklarını, geçici olmadığını belirtirken, “Vermemiz gereken karar buydu. Yanlış olabileceğini biliyorduk. Oldukça yanlış görünmeye başladığında, yön değiştirdik” dedi.

Enflasyonun yüzde 2’ye indirilmesi gerektiğini vurgulayan Powell, faiz oranlarını önceki yavaşlamalarda olduğu kadar hızlı düşürmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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